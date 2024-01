Sounders annonce officiellement la signature de la star internationale Pedro de la Vega

RENTON – Les Sounders ont officiellement annoncé mercredi la signature de l’ailier Pedro de la Vega. L’international argentin, qui aurait rejoint l’équipe depuis décembre, a officiellement confirmé son arrivée la semaine dernière et a annoncé son arrivée sur les réseaux sociaux du club mardi.

Les médias se sont réunis au nouveau siège du club à Renton alors que Seattle présentait de la Vega. Craig Waibel, le directeur général du club, a qualifié cette signature de « secret le moins bien gardé de l’histoire des Sounders ».

Les Sounders ont payé des frais de transfert de 7,5 millions de dollars au Club Atletico Lanus, où de la Vega a fait ses débuts dans le football en 2018. La ville homonyme d’environ 450 000 habitants est située au sud de Buenos Aires.

À 22 ans, de la Vega est le premier jeune joueur désigné des Sounders à signer, avec un contrat jusqu’en 2027 avec une option pour 2028. L’attaquant des Sounders Raul Ruidiaz et le milieu de terrain Albert Rusnak sont les autres DP de la liste.

« J’ai toujours été très passionné par l’idée de venir en MLS ; J’avais beaucoup envie de venir ici », a déclaré de la Vega, traduit de l’espagnol. « Je suis heureux d’être venu dans un club comme celui-ci. Un club qui est toujours en compétition pour de grandes choses dans la ligue ou dans tout type de compétition auquel il participe. Et j’aime le fait qu’il y ait aussi une opportunité pour moi de grandir et de grandir. Qu’il y a toujours des championnats en vue.

Les points forts du talent naissant montrent un buteur impétueux, mais de la Vega a parfois été modeste en répondant aux questions mercredi. Après un signe de tête approbateur de l’entraîneur des Sounders Brian Schmetzer, de la Vega a confirmé qu’il porterait le maillot n°10 comme il l’avait fait avec Lanus. Le numéro est généralement destiné au principal meneur de jeu de l’équipe et est porté par des icônes comme son compatriote Lionel Messi.

Pour les Sounders, de la Vega devrait remplacer un autre meneur de jeu pilier, Nico Lodeiro. L’ancien joueur désigné a été signé en 2016 et portait le numéro 10 alors qu’il a aidé Seattle à remporter deux victoires en Coupe MLS et un titre en Ligue des champions de la CONCACAF. Lodeiro et les Sounders se sont séparés en décembre et le milieu de terrain a signé avec Orlando City SC.

De la Vega a reçu le numéro de téléphone de Lodeiro pour avoir un aperçu de l’organisation, mais a admis qu’il était trop timide pour appeler.

“(Nico) est une légende et a été un joueur très important dans cette équipe”, a déclaré de la Vega à propos de Lodeiro, qui est le leader de tous les temps du club en matière de passes décisives avec 94, toutes compétitions confondues. « C’est un honneur de jouer avec ce numéro. Plus que de la pression, c’est une motivation pour moi de porter ce numéro et de l’utiliser de manière positive.

Les premières évaluations indiquent que de la Vega est plus polyvalent que Lodeiro et pourrait jouer plusieurs positions en attaque. Il était avant tout un ailier pour Lanus, faisant 127 apparitions toutes compétitions confondues et inscrivant 17 buts et 14 passes décisives.

Le propriétaire majoritaire des Sounders, Adrian Hanauer, a déclaré que le directeur du dépistage, Sean Henderson, suivait de la Vega depuis trois ans. Selon certaines rumeurs, De la Vega pourrait être prêté au club anglais de Manchester City en 2020.

Mais de la Vega a subi une déchirure du LCA en 2022. À son retour l’année dernière, il a marqué six buts et délivré sept passes décisives, toutes compétitions confondues.

De la Vega a subi une déchirure musculaire alors qu’il s’entraînait avec l’équipe olympique argentine au début du mois. Il a passé un examen médical avant de signer et a déclaré mercredi qu’il « se sent bien ». Si je fais le calcul correctement, c’était il y a environ 20 jours… Je vais devoir commencer lentement, mais je me sens globalement bien.

Le staff technique et les joueurs des Sounders ont rencontré de la Vega lors de l’entraînement mardi au Starfire Sports à Tukwila. Le groupe se rendra en Espagne jeudi pour un camp d’entraînement de deux semaines à Marbella. Seattle affrontera trois équipes européennes en mêlées.

“Une grande partie du travail tactique que nous effectuons sera effectuée là-bas”, a déclaré Schmetzer. « Nous apprendrons à connaître (Pedro) un peu mieux. Mais c’est un dribbleur, il est explosif, il court sur les gens.

« Si vous avez des joueurs comme ça, parfois ils attirent des équipes doubles, les défenseurs doivent venir aider, ce qui crée des opportunités pour les autres. Nous verrons. Il a de très bons points de départ.

Les frais de transfert de De la Vega sont les plus élevés que Seattle ait payés pour un joueur depuis 2013, lorsque le club anglais de Tottenham Hotspur a collecté 9 millions de dollars pour l’attaquant Clint Dempsey. Il y a rapporte que la MLS a couvert la charge.

Alors que les Sounders s’attendent à ce que de la Vega ait un impact cette saison, le club n’a pas réussi à recruter de jeunes joueurs internationaux qui brillent instantanément. L’ailier des Sounders Leo Chu, avec qui de la Vega pouvait rivaliser pendant quelques minutes sur le côté gauche, a mis un an pour entrer dans la rotation de départ.

Le Brésilien a été signé en 2021 après le paiement de frais de transfert de 2,5 millions de dollars à Gremio FBPA, un club basé dans le sud du Brésil. La meilleure performance de Chu a eu lieu l’année dernière lorsqu’il a marqué cinq buts et huit passes décisives, commençant 26 de ses 32 matches de saison régulière en MLS.

Chu, qui s’est mariée et a eu un enfant au fil des années à Seattle, a déclaré qu’il lui avait fallu un an pour se sentir à l’aise dans un nouvel environnement. Les Sounders fournissent de l’aide, mais ce sont les coéquipiers qui s’offrent le plus de soutien. De la Vega a déclaré que son compatriote Diego Valeri, milieu de terrain à la retraite des Portland Timbers, fait partie des joueurs argentins de la MLS sur lesquels il s’est appuyé pour prendre une longueur d’avance dans sa transition.

L’attaquant colombien Fredy Montero reste la meilleure jeune recrue internationale de Seattle. À 22 ans, il a été nommé nouveau venu de l’année en MLS après une première saison au cours de laquelle il a totalisé 12 buts lors de la saison inaugurale du club en 2009. Montero est le leader de tous les temps des Sounders avec 79 buts.

“(Pedro) est prometteur en attaque, et nous en avons besoin”, a déclaré Waibel, dont l’équipe a marqué 41 buts la saison dernière et a perdu en demi-finale de la Conférence Ouest. “Pedro, étant à son âge, il n’est peut-être pas prêt à diriger dans le vestiaire, il n’est peut-être pas capable de diriger le reste du groupe dans ce profil de capitaine… (Nos) attentes immédiates sont vraiment axées sur la performance.”

Le club tiendra son premier entraînement dans ses nouvelles installations, le Sounders FC Center à Longacres, le 13 février. Seattle ouvrira sa saison 2024 le 24 février contre le Los Angeles FC au BMO Stadium.