Soundcore by Anker Motion Boom Plus Review : haut-parleur Bluetooth de qualité supérieure

L’original d’Anker Boum de mouvement Soundcore haut-parleur est toujours une valeur décente à moins de 100 $. Mais la nouveauté de 2022 Motion Boom Plus est nettement améliorée, notamment en termes de qualité sonore. C’est facilement l’un des meilleurs haut-parleurs Bluetooth sortis en 2022 et remporte un prix du choix des éditeurs CNET pour son design attrayant et ses performances solides à un bon prix. Le prix catalogue est de 180 $ (190 £, ce qui se convertit en environ 340 AU $), mais il est souvent disponible pour moins cher.

Comme Haut-parleur Bluetooth de style mini boombox bien conçu qui joue fort et offre un très bon son pour sa taille

Deux woofers de 3,5 pouces améliorés et deux tweeters de 1 pouce nouvellement ajoutés

Forte autonomie de la batterie (jusqu’à 20 heures)

Se charge via USB-C, peut charger d’autres appareils via USB-A

IP67 étanche et résistant à la poussière N’aime pas Plus cher que son prédécesseur

Pesant 5,29 livres, presque une livre de plus que le Motion Boom, il est équipé de deux woofers améliorés de 3,5 pouces et de deux tweeters de 1 pouce nouvellement ajoutés, offrant jusqu’à 80 watts de sortie audio (60 pour les woofers et 20 pour les tweeters) . La durée de vie de la batterie est évaluée à 20 heures à des niveaux de volume modérés. Équipé de Bluetooth 5.3, il est étanche à l’eau et à la poussière IP67.

J’ai été impressionné par la qualité du son, qui se compare bien à quelques modèles plus chers – et certains plus grands – figurant sur la liste CNET des meilleurs haut-parleurs Bluetooth. Vous pouvez modifier le profil sonore (avec les paramètres d’égalisation) et mettre à niveau le micrologiciel du haut-parleur avec l’application compagnon Soundcore d’Anker pour iOS et Android. J’avais tendance à opter pour l’amplification des basses activée – il y a un bouton sur le haut-parleur pour l’activer – et j’ai trouvé que le haut-parleur offrait un son plein avec une bonne clarté dans les médiums et les aigus, et une bonne définition des basses. Pour sa taille, le haut-parleur peut émettre beaucoup de son et parvient surtout à éviter la distorsion à des volumes plus élevés. (J’avais tendance à maintenir le volume dans la plage de 50 à 75 %).

David Carnoy/CNET



Si vous êtes assis à quelques mètres de l’enceinte, il y a un peu de séparation stéréo. Mais si vous voulez vraiment améliorer la qualité sonore, vous pouvez coupler sans fil deux haut-parleurs Soundcore Motion Boom Plus pour créer une véritable paire stéréo. Le haut-parleur se connecte également à d’autres haut-parleurs Soundcore PartyCast (les haut-parleurs Soundcore les plus récents sont compatibles PartyCast) pour une musique synchronisée et un son plus puissant pour couvrir un plus grand espace.

L’enceinte se charge via USB-C mais n’est livrée qu’avec un câble, vous devrez donc fournir votre propre adaptateur secteur. Comme le précédent Motion Boom, ce haut-parleur dispose d’un port de sortie de charge USB-A qui peut charger vos appareils mobiles s’ils ont besoin de jus. Si vous chargez un appareil, cependant, vous aurez moins d’autonomie pour la lecture audio.

David Carnoy/CNET



Il existe plusieurs haut-parleurs Bluetooth de style boombox plus grands disponibles. (170 $) est également une bonne valeur, par exemple. Il joue un peu plus fort, offre des basses plus puissantes et dispose d’un jeu de lumière intégré. Mais le Motion Boom Plus est plus compact et j’ai trouvé qu’il avait un son plus agréable, avec un peu plus de clarté.

Bien qu’il coûte 180 $, il est en vente pour aussi peu que 125 $ et se vend généralement pour moins de 140 $ – et c’est un excellent rapport qualité-prix lorsqu’il est en vente.