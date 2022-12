Soundarya Sharma-Vikkas Manaktala perdent leur capitainerie, les internautes disent “badhiya hua”

Bigg Boss 16 fait la une des journaux depuis sa première à la télévision nationale. Chaque concurrent de l’émission a attiré l’attention des internautes pour diverses raisons. La semaine dernière, Bigg Boss 16 a ouvert la voie au règne de trois capitaines pour la première fois et la nouvelle tendance des trois capitaines se poursuit également cette semaine avec une tâche de bureau.





Sur le terrain des événements de la semaine, Soundarya Sharma et Vikkas Manaktala ont été sélectionnés comme capitaines et ils seront rejoints par un co-capitaine à travers une tâche intéressante. La tâche implique une configuration de bureau où les patrons de la tâche, Soundarya et Vikkas seront beurrés alors que le reste des concurrents se présentent comme leur co-capitaine et citent deux concurrents, qui ne méritent pas le titre de capitaine.

Le maître de maison constate que les deux (Vikas et Soundarya) sont incapables de conclure et de décider de leur co-capitaine. Par conséquent, Bigg Boss indique très clairement qu’il ne veut pas que la maison soit dirigée par des colocataires indécis. Ce qui suit est un sondage contesté par Soundarya et Vikkas. Il sera intéressant de voir l’émergence des trois prochains capitaines de la maison. La promo de la même chose a été partagée par la page officielle de Colors TV. et les internautes ont réagi.

Pendant ce temps, la querelle alimentaire d’hier impliquant Archana Gautam se poursuit dans l’épisode de ce soir alors qu’elle refuse de cuisiner du poulet pour Shalin Bhanot parce qu’il n’a pas soutenu son entrée dans la bibliothèque magique il y a quelques jours. Shalin est bouleversée qu’elle mette en péril sa santé pour sa vengeance. Des arguments ont été échangés avec Archana affirmant que Shalin ne se soucie que du maintien de son physique et qu’il aurait dû apprendre à cuisiner du poulet s’il voulait avoir des protéines tous les jours. Seul le temps dira si ces combats pour la nourriture finiront un jour.

Pendant ce temps, Abdu a avoué qu’il était amoureux de Nimrit Kaur plus tôt, mais maintenant il n’est qu’ami avec elle. Salman Khan a dit à Abdu qu’il savait que c’était difficile, mais qu’il trouverait une petite amie pour lui. Il a pris le nom de Tina Datta en plaisantant et a dit qu’elle était ta nouvelle petite amie à partir de maintenant.

Salman Khan a dit à Abdu qu’il l’aime du fond du cœur, il est comme un frère pour lui. Pour les non-initiés, Abdu Rozik est l’un des concurrents les plus populaires de Bigg Boss 16. Il a gagné les cœurs avec son innocence et ses discussions matures.

