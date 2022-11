Soundarya Sharma se sent trahie par Gautam Vig, Salman Khan dénonce le faux amour de l’acteur

Grand Patron 16: Salman Khan sait exactement comment maintenir intact le quotient de divertissement du spectacle. Dans le week-end Ka Vaar d’aujourd’hui, Khan exposera l’attitude à deux niveaux de Gautam Vig envers son “soi-disant amour” Soundarya Sharma, et cela brisera le cœur de ce dernier en morceaux.

Dans l’épisode, les trois femmes nominées, Soundarya, Sumbul Toqueer et Archana Gautam interagiront avec Salman Khan. L’hôte félicite Sharma d’avoir pris position pour Gautam et d’avoir prouvé ses sentiments pour lui. Mais ensuite, Khan montre ses images dans lesquelles l’actrice se moque de Shalin Bhanot et Tina Datta, et Gautam en riait. Salman confronte Soundarya et lui dit que la personne qui prétend être son amour ne l’a pas soutenue lorsqu’elle a été ridiculisée. Cette révélation laisse Soundarya brisée.

Plus tard, Soundarya confronte Gautam et s’en prend à lui pour avoir joué avec eux. Sharma ajoute en outre que son père l’aurait giflé pour s’être moqué d’elle, mais il a refusé de prendre position et d’en rire. Gautam essaie d’expliquer son rôle, mais Soundarya l’évite. Sera-ce la fin de la relation de Gautam-Soundarya ?

Dans le même épisode, Sajid Khan a reçu un dénigrement de Salman Khan. Dans l’épisode le plus récent de Shanivaar Ka Vaar, le présentateur Salman Khan critiquera Sajid Khan pour ses actions à l’intérieur de la maison. On entend Salman qualifier Sajid Khan d’hypocrite dans une récente publicité partagée par Colors. Il a demandé: “Qu’est-ce que Sajid fait à l’intérieur de la maison?”, Ce à quoi Sajid a dit: “Je révélerai ma carte quand le moment sera parfait. “Waqt aane pe patte dikhauga.”

« Waqt yahan pe nahi milta. Aapko nikalne ka raison aap khud salut de rahe ho. Baat samajh mein aa rahi hai (Vous donnez à tout le monde des raisons de vous expulser. Le comprenez-vous) ? Vous avez l’air d’un hypocrite. Stand lete ho phir stand badal dete ho. Yeh hai double standard », a ajouté Salman.