Soundarya Sharma-Nimrit Kaur se fait brutalement troller après avoir dit ‘humse Hindi boli nahi jaati’

Les actrices Soundarya Sharma et Nimrit Kaur parlent souvent anglais à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16. Bien qu’ils aient été avertis à plusieurs reprises, ils ne suivent pas les règles de Bigg Boss et parlent en anglais.

Dans la nouvelle promo partagée par la page officielle de Colors TV, on peut voir Bigg Boss punir Nimrit et Soundarya pour ne pas parler en hindi. Il a demandé aux deux candidats de s’excuser auprès de ‘Bharat’ et de dire ‘Désolé Bharat main iss Hindi show mein ayi hu, lekin mujhse Hindi nahin boli jati, please mujhe maaf kardo’.

Dès que cette vidéo est devenue virale, les internautes ont commencé à réagir. L’un d’eux a écrit: “Lol acchi bezzati Kar rhe hai bigg boss et nimrit rit, c’est une insulte idiote.” Le deuxième a dit: “Nimrit serial me Hindi nhi bolti thi kya jo yeha nautanki kr rhi h itna show off kr rhi h ki mujhe English jada aati h mai bol skti hu.” La troisième personne a écrit, Nimmo aunty ne Archana ko preshan krne k liye english language use kiya but bigg boss ache se le li Nimmo aunty flop h har jagah se.” Le quatrième a dit : « Plz nhi kripya mujhe maf kro aesa bolo.

La cinquième personne a commenté: “Ye Nimmi aunty ko samjhao koi ke ye Hindi show hai our chugli kra lo nimmi aunty se to bs.” La cinquième personne a écrit: “Nimmo Aunty aap England chali jao india me reh kar hindi bolne me saram aati h à.” La sixième personne a mentionné : « Ye bt bigg boss itna over English bolti h ki inko American bigg boss me hona tha phir waha inko anglais dhang se bolo ye bolte tb pta chalta ki humko anglais nhi ati humko hindi hi ati h bs hum thoda itrate h .” Une autre personne a dit, hindi bolne me hmare India ke log shrm mehsoos krte h ….ou anglais bolke khudko pta nhi kya smjhne lgte h ….in ghochuo ko smjhao ye sirf communication ke liye jruri h …hindi pe proud cro ….””