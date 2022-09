La fille cadette de Rajinikanth, Soundarya Rajinikanth, et son mari Vishagan Vanangamudi sont devenus les fiers parents de leur petit garçon le dimanche 11 septembre alors que Soundarya partageait la bonne nouvelle sur ses réseaux sociaux. Elle a également révélé que le couple avait nommé leur bébé Veer Rajinikanth Vanangamudi.

Prenant sur son compte Instagram, elle a partagé les photos de sa séance de maternité et a même donné un aperçu de son nouveau-né alors qu’elle était vue tenant le petit doigt du bébé sur l’une des photos. Elle les a légendés : “Avec la grâce abondante des dieux et la bénédiction de nos parents… Vishagan, Ved et moi sommes ravis d’accueillir le petit frère de Ved, VEER RAJINIKANTH VANANGAMUDI, aujourd’hui 09/11/22 #Veer #Blessed #BabyBoy… un grand merci à nos incroyables médecins @sumana_manohar, Dr.Srividya Seshadri @SeshadriSuresh3”.

Sur l’une des photos de la séance de maternité, Soundarya et Vishagan ont également été vus avec Ved, le premier enfant de Soundarya issu de son premier mariage avec l’homme d’affaires Ashwin Ramkumar qu’elle a épousé en 2010 et dont elle a officiellement divorcé sept ans plus tard. Elle s’est mariée pour la deuxième fois avec Vishagan lors d’une cérémonie intime en 2019.





Parlant de sa carrière de cinéaste, Soundarya a fait ses débuts en tant que réalisatrice lorsqu’elle a réalisé son père Rajinikanth dans le premier film indien de capture de mouvement Kochadaiiyaan en 2014 qui mettait également en vedette Deepika Padukone, R. Sarathkumar, Aadhi Pinisetty et Jackie Shroff.

Son prochain film était la comédie dramatique Velaiilla Pattadhari 2 dans laquelle elle dirigeait son ex-beau-frère Dhanush, qui s’était marié avec la fille aînée de Rajinikanth, Aishwaryaa, en 2004 et le couple a annoncé leur séparation en janvier 2022. Le film était tourné simultanément en télougou et en tamoul.

Plus tôt, Soundarya avait commencé sa carrière dans le cinéma tamoul en tant que graphiste lorsqu’elle a conçu les croquis et les séquences de titres pour des films célèbres comme Padayappa, Chandramukhi, Baba, Sandakozhi et Sivaji, entre autres.