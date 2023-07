Sound of Freedom : le thriller attenant à QAnon qui séduit l’Amérique

JTapez les mots « son de liberté » sur Twitter (les personnes honnêtes qui souhaitent vivre une vie bonne et heureuse ne devraient en aucun cas le faire) et la recherche donnera des dizaines de rapports triomphants chantant la victoire improbable d’un film de ce titre sur les goûts d’Indiana Jones au box-office cette semaine.

Ce n’est pas, à proprement parler, exact – Indiana Jones et le cadran du destin étaient déjà sortis depuis cinq jours, dont les trois premiers ont dépassé la première journée de Sound of Freedom, lorsque le nouveau thriller indépendant est sorti en salles mardi. Mais pendant un moment fugace le 4 juillet dernier, alors que le public visé par la dernière sortie d’Indy passait vraisemblablement du temps avec sa famille et ses amis lors de barbecues ou dans d’autres situations sociales, un fandom inoccupé rallié par la star Jim Caviezel a revendiqué la journée avec un 14,2 millions de dollars bruts contre 11,7 millions de dollars pour Dial of Destiny. Peu importe que ces chiffres nécessitent un cadrage sélectif, presque délibérément trompeur, pour tenir compte du récit de David et Goliath claironné par les partisans ; comme le montrent clairement les nombreux tweets accusant Disney d’être de mèche avec une cabale mondiale de pédophiles de grande puissance, la vérité n’a pas trop d’emprise sur ces parties.

Quelle que soit la manière dont on choisit de le trancher, Sound of Freedom a dépassé les attentes en dollars et en cents, un exploit de rentabilité peu commun pour une production à budget relativement bas sans une grande campagne promotionnelle dirigée par Hollywood. A en juger par le tonnerre d’applaudissements qui a conclu la projection en salle à laquelle j’ai assisté mercredi soir – et ce, dans la Sodome libérale de Manhattan ! – il semblerait que les gens des studios Angel, âgés de deux ans, aient puisé dans une audience substantielle et avidement rassemblée.

La suite de cet argent ramène à un réseau plus peu recommandable de boosterisme astroturf parmi la frange d’extrême droite, une constellation de paranoïaques tentant maintenant de faire sortir une cause célèbre d’un film aux tendances vaguement simpatico. Les non-initiés ne comprendront peut-être pas le sous-texte du fil rouge et du panneau de liège épinglé sur une mission d’extraction pour la plupart simple en Amérique du Sud, à peu près prise avec une légère odeur de quelque chose de nocif dans l’air. Cependant, ceux qui sont à l’écoute de la fréquence de perforation du tympan de QAnon ont entendu un appel de clairon qui mène directement au multiplex.

Caviezel joue le rôle de l’agent spécial Tim Ballard, un agent des enquêtes sur la sécurité intérieure qui a vraiment travaillé pour l’État en détruisant les réseaux de traite des enfants pendant plus d’une décennie. (C’est du moins ce qu’il prétend – le DHS ne peut ni confirmer ni infirmer les véritables antécédents professionnels de Ballard.) Même s’il n’avait pas littéralement le visage du Christ, Ballard dégageait toujours une aura angélique alors qu’il hissait doucement les moppets au visage sale hors de danger. avec la phrase d’accroche grave : « Les enfants de Dieu ne sont pas à vendre.

Dans Sound of Freedom, il dirige une unité en Colombie et finit par devenir un voyou dans sa quête résolue pour localiser et libérer la sœur toujours portée disparue d’un garçon qu’il a réussi à sauver de l’esclavage sexuel. Les frères et sœurs sans défense sont attirés dans les griffes néfastes de leurs ravisseurs dans la séquence d’ouverture qui tourne l’estomac, qui nous guide cliniquement à travers les étapes par lesquelles une femme glamour et implicitement digne de confiance se fait passer pour un éclaireur de mannequins pour rassembler les perspectives les plus pommelées et les séparer de leurs parents. Dans un montage qui joue comme un fancam de JonBenét Ramsey, elle attise notre horreur en préparant les jeunes avec du rouge à lèvres rouge et des cheveux décoiffés de manière suggestive.

Et pourtant, une couche de déni plausible recouvre un film qui prend soin d’être la version la plus anodine de lui-même, tout en donnant aux connaisseurs juste assez pour s’accrocher. Les trafiquants sont des étrangers anonymes, mentionnés comme des « rebelles » dans un conflit régional non spécifié sans lien avec la prétendue famille criminelle de Clinton, bien qu’une carte de titre à la fin pointe vers l’Amérique en tant que plaque tournante pour le « commerce de 150 milliards de dollars » d’exploitation. La dimension religieuse s’étend rarement au-delà d’une nuance craignant Dieu, plus perceptible dans des archétypes comme le pécheur réformé sur le droit chemin. (L’acteur suprême Bill Camp classe le joint comme « Vampiro », un ancien narco qui a abandonné son style de vie débauché après avoir forniqué avec un jeune de 14 ans alors qu’il était dans un brouillard de cocaïne.) Le trafic ne suit aucune motivation plus élaborée que le service de riches prédateurs, éliminant toute discussion sur les marchés noirs de parties du corps et le précieux biochimique organique de l’adrénochrome récolté comme clé satanique de la vie éternelle. La première règle de QAnon : vous ne parlez pas de QAnon là où les normaux peuvent vous entendre.

Caviezel a gardé ça pour son apparitions dans les médias promotionnels, comme un récent passage à l’émission War Room de Steve Bannon sur la chaîne de streaming Lindell TV du propriétaire de MyPillow, Mike Lindell. Au cours de leur entretien, il a fait part de la gravité de la situation en expliquant qu’un vendeur entreprenant devrait déplacer 1 000 barils de pétrole pour correspondre à la somme qu’il obtiendrait pour remplir un baril avec les cadavres rendus d’innocents. Ailleurs, il a répété des mensonges sur Pizzagate et d’autres cellules souterraines subsistant grâce au sang humain, tout cela renvoyant à un fondement de la pensée conspiratrice ciblant les communautés juives et transgenres.

Ces souches plus piquantes d’alarmisme sont absentes du texte lui-même, mais elles se cachent dans l’ombre autour d’un film extérieurement suffisamment insensé pour attirer le persuasable; le décevant et peu juteux Sound of Freedom prétend être un vrai film, comme un «centre de crise de grossesse» se faisant passer pour une véritable clinique de santé. (Notre héros Ballard, soit dit en passant, a ensuite fondé l’équipe de sauvetage paramilitaire Operation Underground Railroad, un groupe critiqué comme « arrogant, contraire à l’éthique et illégal » par les autorités. Mais ensuite, ils serait dis ça. Ils sont dans le coup, ça va jusqu’au sommet, etc.)

Ceux qui espèrent quelques rires détachés de l’illusion profonde qui se faufile sur le radar grand public seront ennuyés par le visage impassible pendant toute la durée de l’exécution – jusqu’à ce qu’un petit compteur dans le coin du générique avertisse d’un « message spécial » en deux minutes. Après avoir abandonné son personnage, Caviezel lui-même semble dire que même si nous nous sentons effrayés ou attristés, il aimerait que tout le monde reparte avec un message d’espoir pour l’avenir. Juste après avoir établi qu’il n’est pas le centre de l’attention ici, il trahit un évident complexe messianique en annonçant que son film pourrait très bien être le plus important jamais réalisé, allant jusqu’à le comparer à La Case de l’oncle Tom dans sa campagne pour faire briller un lumière sur l’esclavage du XXIe siècle. C’est tout pour les enfants, nous dit-on, mais ils ne peuvent pas faire grand-chose pour se sauver, n’est-ce pas ?

Pour la première fois, une fondation égoïste jette un coup d’œil à travers les fissures du service noble, le seul battement honnête dans un prétendu exposé de faits scandaleux. Tout d’un coup, ce piège de mensonges sauvages commence à avoir un sens, son idéologie dispersée s’alignant sur le principe organisateur de l’influence thésaurisée. Et juste au bon moment, comme dans une affirmation divine, un code QR apparaît à l’écran, renvoyant à un site qui met les clients à deux coups de clé de l’achat de 75 $ de billets supplémentaires pour le film qu’ils viennent de voir. Bien que nous différions sur les coupables et les causes, tout le monde s’accorde à dire que la traite des enfants est indéfendable, une position de troisième rail qui rend également le sujet efficace comme un gourdin. Le dernier mot de Caviezel cristallise en double l’enjeu pourtant nébuleux : si tu n’es pas avec nous, tu es avec eux, quels qu’ils soient.