Soumya Vishwanathan a appelé son père après avoir quitté son travail et n’est pas rentrée à la maison

Le 30 septembre 2008 n’était qu’un jour comme les autres pour la journaliste Soumya Vishwanathan, 25 ans. Productrice de nouvelles chez Headlines Today, elle était restée tard pour participer à un événement d’actualité. Son travail terminé, elle a quitté le bureau de Jhandewalan à 3 h 03, est montée dans sa voiture et est rentrée chez elle à Vasant Kunj. Elle ne savait pas que ce trajet serait son dernier, qu’une tentative de vol tard dans la nuit lui écourterait brutalement la vie.

Un tribunal de Delhi a condamné hier cinq hommes dans une affaire de meurtre vieille de 15 ans. Quatre accusés – Ravi Kapoor, Amit Shukla, Baljit Malik et Akshay Kumar – ont été reconnus coupables de meurtre et de pillage. Le cinquième, Ajay Sethi, a été reconnu coupable d’avoir aidé les autres.

Sur le chemin du retour, Soumya a dépassé une voiture occupée par Kapoor, Shukla, Kumar et Malik, ont déclaré à l’agence de presse PTI les policiers qui ont enquêté sur l’affaire.

Les quatre condamnés, a indiqué la police, ont remarqué que la conductrice qui les avait dépassés était seule. Ils accélérèrent et commencèrent à les suivre. Ils ont d’abord tenté d’intercepter la voiture de Soumya. Elle ne s’est pas arrêtée. Kapoor lui a ensuite tiré dessus avec une arme de fabrication nationale. La balle l’a touchée à la tête, la tuant sur le coup. La voiture s’est écrasée contre une cloison sur Nelson Mandela Marg, près de chez elle, et s’est arrêtée.

Les tueurs ont fui les lieux, a indiqué un policier, mais sont revenus 20 minutes plus tard pour vérifier l’état de la victime. Lorsqu’ils ont aperçu des policiers, ils se sont enfuis.

Vers 3h45 du matin, les employés d’un restaurant voisin hébergeant des cyclistes ont aperçu une femme dans la voiture, phares et moteur allumés. Il a arrêté quelques véhicules puis a appelé les flics. Soumya a été transportée à l’AIIMS où elle a été déclarée morte. Au cours de leur enquête, la police a constaté que Soumya avait appelé son père vers 3h15 du matin pour lui dire qu’elle était en route. En moins d’une demi-heure, elle était morte.

La police a ensuite retrouvé son téléphone et son portefeuille dans la voiture.

L’enquête sur cette affaire a été menée par la police du district sud de Delhi, alors sous la direction de HGS Dhaliwal, aujourd’hui commissaire spécial de la cellule spéciale de la police de Delhi. S’adressant aux médias après le verdict hier, l’officier supérieur a déclaré qu’il s’agissait d’une affaire difficile car il n’y avait aucun contact physique entre la victime et les tueurs. « Seule une balle a été tirée depuis un véhicule en mouvement qui a touché Soumya, la tuant », a-t-il précisé. L’officier a déclaré que la famille s’était également vu proposer une enquête du CBI, mais qu’elle avait décidé de s’en tenir à la police de Delhi. Il s’est dit heureux que la police de Delhi ait été à la hauteur de sa foi.

La police a fait une percée dans l’affaire du meurtre de Soumya Vishwanathan lors de son enquête sur le meurtre d’une autre femme, Jigisha Ghosh, en 2009. Ghosh a été pillée et assassinée le 18 mars 2009. Ravi Kapoor a été arrêté dans ce contexte. Et lors de son interrogatoire, il a déclaré qu’ils avaient assassiné une autre femme.

La décision d’hier met un terme à la situation des proches de Soumya.

Le directeur de India Today News, Rahul Kanwal, qui était à l’époque le collègue de Soumya, était présent au tribunal pour le verdict. « Soumya Vishwanathan était la jeune productrice la plus brillante avec laquelle j’ai eu le privilège de travailler. La nuit où elle a été assassinée, Soumya était restée après avoir terminé le quart de l’après-midi pour aider l’équipe de nuit à préparer l’émission du matin. Il y avait eu une terreur majeure. « L’attaque et la rédaction étaient saturées pour couvrir l’actualité. Soumya était le porte-drapeau de l’engagement et du travail acharné dans notre rédaction », a-t-il posté sur X.

« Son horrible meurtre sur le chemin du retour me hante depuis 15 ans. J’ai été rempli d’émotion et de soulagement lorsque j’ai entendu le juge Pandey prononcer tous les accusés coupables dans une salle d’audience bondée de Saket cet après-midi. Rien ne ramènera Soumya à part au moins les meurtriers. paieront pour leur crime », a-t-il ajouté.

Après le verdict, les parents de Soumya, Madhavi Vishwanathan et MK Vishwanathan, ont retenu leurs larmes. S’adressant aux médias, Mme Vishwanathan a déclaré : « Nous avons perdu notre fille, mais cela aura un effet dissuasif sur les autres, sinon ils (les condamnés) auraient été enhardis. Au moins, un gang serait éliminé. C’est tout. » Elle a dit qu’elle voulait une peine d’emprisonnement à perpétuité pour les condamnés.