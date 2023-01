Soumya Tiwari partage le message de félicitations de Virat Kohli pour la victoire de l’Inde en Coupe du monde U19

L’équipe féminine indienne de cricket U-19 a remporté la première Coupe du monde par catégorie d’âge en Afrique du Sud en battant l’Angleterre dimanche. Suite à cet exploit sans précédent, Virat Kohli a félicité l’équipe. La joie du frappeur prometteur Soumya Tiwari n’a connu aucune limite après que cela se soit produit. S’adressant à son compte Twitter officiel, Kohli a écrit : « Champions de la Coupe du monde U-19 ! Quel moment spécial ! Félicitations les filles pour votre triomphe.” Tiwari a partagé la même chose sur son histoire.

Champions de la Coupe du Monde U-19 ! Quel moment spécial ! Félicitations les filles pour votre triomphe 🏆🇮🇳— Virat Kohli (@imVkohli) 29 janvier 2023

Voici une capture d’écran de l’histoire de Tiwari. Regarde:

L’équipe a enregistré une victoire à sept guichets contre l’Angleterre et a rendu la nation fière de son titre historique en Afrique du Sud. Non seulement le Premier ministre Narendra Modi et le président Draupadi Murmu, mais des personnalités éminentes de tous les horizons ont félicité l’équipe sur les réseaux sociaux. Mais ce qui a volé la vedette, c’est la façon originale dont l’équipe féminine U-19 a marqué sa victoire.

Ce sont leurs efforts disciplinés au bowling, au bâton et sur le terrain qui ont aidé l’équipe indienne à vaincre l’Angleterre par sept guichets. Ils ont affirmé que la première Coupe du monde féminine T20 des moins de 19 ans dans un match passionnant qui s’est joué à Potchefstroom, en Afrique du Sud. L’équipe en bleu, le lanceur rapide Titas Sadhu, le legpinner Parshavi Chopra et le offspinner Archana Devi, ont tous décroché deux guichets alors qu’ils affichaient leur galop athlétique exceptionnel pour battre l’Angleterre pour 68.

Après leur victoire, l’équipe a rejoint la tendance virale Kala Chashma et a dansé joyeusement sur la piste quelques instants après avoir soulevé le trophée. La page Instagram officielle de l’ICC et de la Coupe du monde T20 a partagé un clip de leur célébration en ligne et Internet adore ça. Enfilant leur médaille de victoire, ils imitent avec justesse le pas de crochet de la chanson tout en affichant des sourires contagieux sur leurs visages.

