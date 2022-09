Soumya Guguloth et Jyoti Chouhan rejoignent le Dinamo Zagreb croate

La joueuse de l’équipe nationale féminine indienne Soumya Guguloth et son coéquipier du Gokulam Kerala FC Jyoti Chouhan ont signé un contrat d’un an avec les géants croates du Dinamo Zagreb, devenant ainsi leurs premières recrues à l’étranger.

Ils ont été recrutés par le club après un essai réussi en Croatie. Toutes deux ont remporté la Ligue indienne féminine la saison dernière avec le Gokulam Kerala FC.

Soumya et Jyoti sont les premières joueuses internationales de l’équipe féminine de football du Dinamo Zagreb.

“Je suis très excité de jouer à l’extérieur du pays, c’est une excellente opportunité pour moi. Je ne m’attendais pas à jouer pour un club comme le Dinamo. Cela sera utile pour moi, ma famille et mon pays.

« J’espère donner le meilleur de moi-même durant la saison. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui m’ont soutenu », a déclaré Soumya.

“C’est une grande opportunité pour moi, et je me sens chanceux d’avoir cette plateforme. J’utiliserai cette plate-forme et je donnerai mon 100% et je travaillerai dur pour en savoir plus et mieux performer quand je serai à Zagreb, en Croatie, représentant le Dinamo », a déclaré Jyoti alors qu’elle se prépare à rejoindre son coéquipier de Gokulam pour cette saison au Dinamo.

Le Dinamo Zagreb est le club le plus titré de Croatie avec 46 trophées. Leur équipe masculine est en phase de groupes de l’UEFA Champions League 2022-23, aux côtés de puissances européennes comme Chelsea et l’AC Milan.

Le ZNK Dinamo Zagreb, l’équipe féminine, a des ambitions similaires et espère que les deux joueuses indiennes pourront les aider à atteindre leurs objectifs.

“Pas à pas, le puzzle a été assemblé et au cours de la septième année d’existence du club (depuis qu’il est devenu l’équipe féminine du Dinamo Zagreb), nous avons fait un pas de plus. Je crois que les filles qui arrivent justifieront la confiance de l’entraîneur », a déclaré la présidente du club ZNK Dinamo, Josipa Maslac Petricevic.

L’entraîneur-chef Marija M. Damjanovic a déclaré que le duo renforcerait l’équipe.

“Je suis satisfait. Nous engageons des joueurs qui sont nécessaires pour renforcer notre équipe.

La Croatie fait partie des pays les plus performants au monde et s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde de la FIFA en 2018 où elle a perdu contre la France.

Soumya et Jyoti faisaient partie des 12 joueuses qui ont participé aux essais Women In Sports qui se sont récemment tenus à Kolkata.

Les joueurs ont été entraînés, évalués et entraînés par des entraîneurs de cinq clubs internationaux (Rangers WFC, Marbella FC, ZNK Dinamo Zagreb, Western Sydney Wanders FC et Melbourne Victory FC) dans l’espoir d’être sélectionnés et de se voir proposer un contrat professionnel.

Ils ont également disputé deux matchs amicaux avec les équipes masculines locales à Kolkata.

Alors que tous les entraîneurs ont été agréablement surpris par le niveau, la technique et l’expérience des deux femmes indiennes, le ZNK Dinamo Zagreb n’a pas tardé à appeler Jyoti et Soumya en Croatie pour leurs essais de pré-saison et prolongés.

