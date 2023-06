Avec le repêchage de la MLB, la semaine des étoiles et la date limite des échanges qui approchent à grands pas, il est temps pour un autre sac postal de la MLB. Soumettez vos questions sur ces sujets ou sur tout ce qui vous passe par la tête dans les commentaires ci-dessous et nous en répondrons au plus grand nombre possible au début de la semaine prochaine.