Les vaccins Moderna et Pfizer – les deux seuls approuvés aux États-Unis – sont parmi les meilleurs vaccins jamais créés, avec des taux d’efficacité d’environ 95% après deux doses. C’est à égalité avec les vaccins contre la varicelle et la rougeole. Et un vaccin n’a même pas besoin être si efficace pour réduire considérablement les cas et écraser une pandémie.

Bien qu’aucune étude rigoureuse n’ait encore analysé si les personnes vaccinées peuvent propager le virus, il serait surprenant qu’elles le fassent. «S’il y a un exemple de vaccin largement utilisé en clinique qui a cet effet sélectif – prévient la maladie mais pas l’infection – je n’en pense pas!» Dr Paul Sax of Harvard a écrit dans le New England Journal of Medicine. (Et non, les points d’exclamation ne sont pas courants dans les revues médicales.) Sur Twitter, Dr Monica Gandhi de l’Université de Californie à San Francisco, a déclaré: «Soyez assuré que VOUS ÊTES SÛR après le vaccin de ce qui compte – maladie et propagation.»