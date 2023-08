Soulier d’or de la Coupe du monde féminine 2023 : qui sont les meilleurs buteurs ?

Les 32 nations ayant joué trois fois, la phase de groupes de la Coupe du monde féminine 2023 est terminée, ne laissant que 16 affrontements en phase à élimination directe avant qu’un vainqueur ne soit couronné.

La phase de groupes de la Coupe du monde a produit un total impressionnant de 126 buts marqués en 48 matches, avec seulement deux équipes qui n’ont pas trouvé le chemin des filets lors de la phase d’ouverture : Haïti et le Vietnam.

À l’autre extrémité du spectre, le Japon est la nation la plus marquante du tournoi entrant dans la phase à élimination directe et est également la seule équipe à avoir déjà atteint le double des chiffres en Australie et en Nouvelle-Zélande, inscrivant 11 buts lors de ses trois premiers matches.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

De plus, la star japonaise Hinata Miyazawa est en tête de la course du Soulier d’or à la Coupe du monde féminine 2023 avec quatre buts à son actif jusqu’à présent. La milieu de terrain de 23 ans est en tête du classement des buteurs après s’être inscrite deux fois lors de la première raclée 5-0 de son pays contre la Zambie, puis avoir répété l’exploit avec un doublé lors de la victoire 4-0 contre l’Espagne lors de la dernière phase de groupes du Japon. .

La capitaine allemande Alexandra Popp est à égalité avec Miyazawa après avoir marqué son quatrième but du tournoi lors du match du groupe H de vendredi contre la Corée du Sud. L’attaquante de Wolfsburg pensait alors qu’elle avait marqué son cinquième but pour donner à son pays une avance cruciale de 2-1 lors du match de vendredi, seulement pour l’avoir exclu par un appel VAR marginal. Cela a condamné l’Allemagne à une sortie choc de la phase de groupes et a privé Popp de l’opportunité d’améliorer encore sa candidature pour le Golden Boot.

Pourtant, pas moins de cinq joueurs encore actifs dans le tournoi ont inscrit trois buts. Ce quintette est à deux doigts d’égaler le décompte de Miyazawa et Popp alors que nous nous dirigeons vers les huitièmes de finale.

– Coupe du Monde Féminine : Page d’accueil | Horaire | Listes | Nouvelles

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Comment le Soulier d’Or est décidé

Comme toujours, le Soulier d’or sera décerné à la joueuse individuelle qui aura marqué le plus de buts lors de la Coupe du monde féminine 2023. Si plusieurs joueurs terminent le niveau en tête du classement, le prix sera décidé à l’aide de bris d’égalité.

Si deux joueurs ou plus terminent avec le même nombre de buts marqués, le Golden Boot ira au joueur avec le plus de passes décisives. Si cela ne suffit toujours pas pour les séparer, le prix ira au joueur avec le nombre total de minutes le plus bas sur le terrain (par exemple, le taux de buts par minute le plus élevé).

Les buts marqués lors des tirs au but ne compteront pas dans le total.

La Japonaise Hinata Miyazawa et l’Allemande Alexandra Popp ont mené la course au Soulier d’or de la Coupe du monde féminine 2023 à l’issue de la phase de groupes. Adidas

Les prétendants au Soulier d’Or 2023

Miyazawa et Popp sont en tête du classement après trois matchs, mais six autres ne sont qu’à un but derrière eux : le Brésilien Ary Borges, l’Anglaise Lauren James, la Française Kadidiatou Diani, la Néerlandaise Jill Roord, la Norvégienne Sophie Roman Haug et la Suédoise Amanda Ilestedt.

L’ailier brésilien Borges a réussi un beau tour du chapeau contre le Panama mais, comme Popp, elle ne pourra pas ajouter à son total car la Séléçao s’est écrasé après avoir échoué à battre la Jamaïque lors de leur dernier match de groupe.

Niché juste en dessous de ce qui précède, il y a un grand groupe de 16 joueurs qui ont deux buts à leur actif, dont Steph Catley et Hayley Raso des co-hôtes australiens, Linda Caicedo de Colombie, la paire espagnole Jennifer Hermoso et Alba Redondo ainsi que les États-Unis. duo Lindsey Horan et Sophia Smith.

Les passes décisives étant le premier bris d’égalité sont de bonnes nouvelles pour James, qui en a trois à son actif jusqu’à présent. Ils sont tous venus lors de la démolition 6-1 de l’Angleterre contre la Chine, au cours de laquelle elle a également marqué deux fois. L’attaquant de Chelsea est à égalité dans le tableau des aides avec Mina Tanaka du Japon, qui a également marqué deux buts.

jouer 1:38 Lordanic: Nous manquons de mots pour l’éclat de James Marissa Lordanic et Mark Ogden réagissent à la victoire catégorique de l’Angleterre sur la Chine lors de leur dernier match de phase de groupes.

Histoire du Soulier d’or de la Coupe du monde féminine

Le Soulier d’or a été décerné pour la première fois lors de la première Coupe du monde féminine de 1991 en Chine, où l’attaquante de l’USWNT Michelle Akers a marqué 10 buts pour remporter les applaudissements avec un décompte impressionnant qui n’a jamais été amélioré lors d’une Coupe du monde féminine.

Megan Rapinoe, des États-Unis, est la gagnante en titre de la Coupe du monde féminine en or après avoir marqué six buts pour son pays alors que l’USWNT est sortie triomphante du tournoi 2019 en France. Son coéquipier Alex Morgan a également marqué six buts lors de la Coupe du monde 2019 et a également égalé le nombre de passes décisives de Rapinoe de trois, donc Rapinoe a finalement reçu le Golden Boot en raison du fait qu’elle avait passé moins de temps sur le terrain (428 minutes, contre 490 pour Morgan). ).

Rapinoe réclamant le prix signifiait également que les États-Unis rejoignaient le Brésil et l’Allemagne en tant que seules nations à avoir vu leurs joueuses remporter des Golden Boots lors de deux Coupes du monde féminines différentes.

La seule fois où le prix a été partagé, c’était en 1999, lorsque la Brésilienne Sissi et la Chinoise Sun Wen ont toutes deux marqué sept fois. Les buts de Sun ont propulsé la Chine vers la finale, et elle a marqué lors des tirs au but après que ce match se soit terminé 0-0, mais ce sont les États-Unis qui sont sortis victorieux.

Megan Rapinoe a remporté le Soulier d’or et le Ballon d’or de la Coupe du monde féminine 2019, ainsi que le tournoi lui-même avec les États-Unis. Simon Bruty /Sports illustrés/Getty Images

Trophées des joueuses de la Coupe du monde féminine

Le trophée Soulier d’or de la Coupe du monde féminine 2023 lui-même est un moulage réaliste d’une chaussure de football en métal argenté avec un fin revêtement doré, apposé sur une base en verre dépoli solide. Il existe également des versions argent et bronze attribuées respectivement aux deuxième et troisième meilleurs joueurs du tournoi.

En plus du Soulier d’or, un certain nombre d’autres récompenses individuelles seront décernées à l’issue de la Coupe du monde 2023.

Le Ballon d’Or est décerné au meilleur joueur du classement général du tournoi, tel que décidé par les représentants des médias sélectionnés parmi une liste restreinte établie par le comité technique de la FIFA, ainsi que le Ballon d’Argent et le Ballon de Bronze pour les deuxième et troisième meilleurs joueurs présentés.

Rapinoe a également remporté ce prix à la maison en 2019, sa coéquipière Rose Lavelle terminant troisième du vote derrière l’Anglaise Lucy Bronze. Sans surprise, Rapinoe a également terminé l’année en remportant le Ballon d’Or.

Le prix Golden Glove est également décerné au meilleur gardien de but du tournoi et est décidé par le groupe d’étude technique de la FIFA. En remportant ce prix lors des tournois de 2011 et 2015, l’ancienne gardienne américaine Hope Solo est la seule joueuse à avoir remporté deux fois dans n’importe quelle catégorie de récompense individuelle lors d’une Coupe du monde féminine.