Soulevez et claquez! Histoire du champion olympique Sushil Kumar et de son rendez-vous avec la renommée et l’infamie

D’une médaille accrochée autour de son cou à une serviette enroulée autour de son visage, des Indiens ont vu un lutteur Sushil KumarLa vie de prendre une tournure choquante sans précédent.

Le lutteur originaire de Barpola de Delhi est devenu le visage de la lutte indienne après ses performances impressionnantes sur la scène mondiale. Il était un lutteur superstar avant même sa deuxième médaille olympique héroïque à Londres. Il avait déjà plusieurs médailles aux championnats du Commonwealth dans son minou, a remporté trois médailles aux championnats asiatiques et a même remporté une médaille de bronze aux Jeux asiatiques en 2006. Sa médaille olympique de 2008 était la deuxième pour l’Inde en lutte et la première depuis la médaille de bronze de KD Jadhav aux Jeux olympiques d’été de 1952. . Il était le porte-drapeau des sports indiens aux Jeux olympiques, littéralement.

Cependant, le 23 mai 2021, une unité spéciale de La police de Delhi a arrêté Sushil et son associé dans une affaire de meurtre de son compatriote lutteur international Sagar Rana. Kumar aurait fait partie du groupe qui a agressé Rana et ses amis au stade Chhatrasal le 4 mai 2021.

Sushil a précédemment nié son rôle dans l’ensemble de l’incident lorsqu’il a été découvert pour la première fois, mais sa fuite pendant près de trois semaines, puis les allégations de la police de Delhi selon lesquelles la police de Delhi avait des preuves électroniques contre Sushil, c’était un coup de poing pour le seul double médaillé olympique de l’Inde.

Mais ce n’était pas la première fois que Sushil avait un conflit avec la controverse depuis son triomphe à Londres.

L’épisode impliquant Narsingh Yadav avant les Jeux olympiques de Rio a été l’un des plus embarrassants de l’histoire du sport indien. WFI avait choisi Narsingh Yadav pour représenter l’Inde à Rio, mais Sushil souhaitait un procès en raison de son bilan. Narsingh, cependant, a échoué à un test de dopage et a accusé les alliés de Sushil Kumar au stade Chhatrsasal d’avoir dopé sa nourriture.

Sushil était également dans l’actualité pour toutes les mauvaises raisons quelques années plus tard. Sushil essayait de revenir dans l’équipe indienne pour les Jeux du Commonwealth. À la suite d’un combat de mauvaise humeur, les partisans présumés de Sushil ont agressé son adversaire Rana et son frère. Tous deux ont été hospitalisés et une FIR a été enregistrée contre Sushil et ses partisans.

Rana avait par la suite allégué que le combat avait été interrompu à plusieurs reprises à la demande de Sushil et que les officiels avaient également été menacés et finalement, il avait été attribué au champion du monde 2010.

Il était l’ombre de son passé depuis le CWG 2018 et il est ensuite passé au travail administratif. Même là, il a attiré la controverse. Alors qu’il dirigeait la Fédération indienne des jeux scolaires, il a été suspendu par le ministère des Sports pour violation des dispositions du Code national du sport alors que Sushil était président.

Selon Scroll.in, la chute de Sushil n’est pas un développement choquant pour les lutteurs qui l’ont vu de près. L’un d’eux, sous couvert d’anonymat, a affirmé qu’il était entouré de personnes désireuses de profiter de sa stature et de ne faire que nuire à sa carrière et à son héritage. Quelques-uns d’entre eux ont même blâmé l’entraîneur de Sushil et son beau-père Satpal Singh pour sa chute.

Fait intéressant, Sushil a été nommé officier en service spécial du stade Chhatrasal après la retraite de Satpal en 2016. Depuis lors, plusieurs grands noms ont quitté le «centre» de la lutte. PTI avait rapporté que son compatriote médaillé olympique Yogeshwar Dutt et médaillé d’argent aux Championnats du monde Bajrang Punia était parti à cause de Sushil.

Pendant ce temps, il est également allégué que Sushil se concentrait davantage sur ses entreprises commerciales que sur la lutte. Selon un rapport de TOI, Sushil s’intéressait aux activités de collecte de Toll Plaza aux frontières extérieures de Delhi-Haryana et de Delhi-Uttar Pradesh, en plus de la gestion des magasins Ayurveda d’une grande marque indienne de produits de grande consommation. Le rapport indique en outre que les décrocheurs de la lutte, qui n’ont eu aucun impact dans le sport, seraient prétendument employés pour gérer ces places de péage.

Des rapports récents suggèrent également que sushil Kumar est devenu une partie du gang du gangster emprisonné Neeraj Bawana. Selon des sources policières, des hommes de main de Bawana avaient également accompagné Sushil Kumar la nuit du meurtre.

Il était «le pehelwanji», la seule et unique grâce qui lui sauve désormais le droit est l’article 20 de la Constitution de l’Inde, qui dit que «un accusé est présumé innocent jusqu’à ce qu’il soit prouvé coupable».

