Soulever des poids lourds peut vous aider à atténuer l’ostéoporose. Voici comment commencer.

En 2012, ma tante Susan Stuart-Jones, alors âgée d’une cinquantaine d’années, a reçu un diagnostic d’ostéoporose, un constat qui l’a inquiétée. Sa mère, qui souffrait également de la maladie, était une voyageuse indépendante et aventureuse, dansant au Maroc le jour de son 80e anniversaire. Mais après s’être cassé la hanche, elle a été confinée au lit et dans un fauteuil roulant et ne s’est jamais remise. La grand-mère de Stuart-Jones souffrait probablement également d’ostéoporose, ce qui lui a valu le surnom de « Petite Nana » en raison de son rétrécissement considérable au cours de ses dernières années, une manifestation classique de la maladie qui affaiblit les os.

Pour renforcer ses os, Stuart-Jones, qui vit à Sydney, en Australie, a suivi les conseils traditionnels de faire de l’exercice comme la marche, le yoga et d’autres activités légères. Mais ce n’était pas suffisant. Début 2022, un scanner DXA – le test standard pour mesurer la densité osseuse – a révélé une fracture d’une de ses vertèbres. «Je pense que je m’effondre», a déclaré Stuart-Jones à son physiothérapeute, qui lui a recommandé une nouvelle stratégie complètement différente.

Il a prescrit de soulever des poids lourds, sur la base d’essais récents qui ont montré que les femmes atteintes d’ostéoporose pouvaient gagner des os de cette façon. Après avoir obtenu l’accord de son médecin, elle a commencé.

Pendant des décennies, le conseil conventionnel aux personnes atteintes d’ostéoporose était de pratiquer des exercices doux, mais rien de trop stressant. “Tout le monde avait décidé que la façon de gérer l’ostéoporose grâce à l’exercice consistait simplement à arrêter de tomber”, explique Belinda Beck, professeur à l’Université Griffith en Australie qui étudie la santé des os depuis plus de 20 ans. Les exercices d’équilibre et de stabilité ont été priorisés, en mettant l’accent sur la prévention des chutes. Mais ce genre d’exercice ne construit pas de nouveaux os.

«La plupart de la littérature montre que le maintien d’une activité physique stabilisera la densité minérale osseuse, voire l’améliorera», explique Kendall Moseley, médecin et directeur clinique de la division d’endocrinologie, diabète et métabolisme de Johns Hopkins Medicine.

Merci de respecter les droits d’auteur. L’utilisation non autorisée est interdite. Merci de respecter les droits d’auteur. L’utilisation non autorisée est interdite. Gauche: Une micrographie électronique à balayage (MEB) colorée d’un os ostéoporotique. L’augmentation de la porosité rend l’os fragile et plus sujet à la fracture. Droite: Ce gros plan révèle à quel point l’os ostéoporotique est criblé de trous qui le fragilisent. Photographies de STEVE GSCHMEISSNER, BIBLIOTHÈQUE DE PHOTOS SCIENTIFIQUES

Beck a vu des patients ayant une faible densité osseuse devenir « terrifiés à l’idée de faire quoi que ce soit parce qu’ils risquent de se briser – alors leur vie se referme autour d’eux parce qu’ils cessent d’être aussi actifs. Ils ne peuvent pas élever leurs petits-enfants, ils ne peuvent pas faire plus de choses dans le jardin”, déclare Beck.

Beck savait que même en vieillissant, les os réagissent à l’exercice et que les principes de base de la construction osseuse restent les mêmes tout au long de la vie. L’os se plie lorsque vous le chargez, et un exercice léger ne le plie pas beaucoup, contrairement aux poids plus lourds. En effet, même si l’os semble solide, il contient de minuscules trous reliés par des canaux. Lorsqu’un os se plie, le fluide contenu dans les canaux se déplace du côté comprimé de l’os vers l’autre côté et dépasse les ostéocytes (les capteurs de stress) et les déclenche. Cela envoie un signal aux ostéoblastes pour qu’ils construisent plus d’os, explique Beck.

Ce « système de détection très froid dans l’os » est également le mécanisme par lequel un os cassé guérit. Chez les personnes ayant une faible densité osseuse, la clé est de s’assurer que la charge est suffisamment lourde pour permettre une formation osseuse lente au fil du temps, mais pas au point de briser les os.

Remettre en question les normes de qui soulève des charges lourdes

En 2013, Beck a lancé une nouvelle étude pour mesurer les avantages de l’entraînement de résistance et d’impact de haute intensité, « ce à quoi je savais que les os devaient s’adapter ». Elle a recruté 101 personnes de plus de 65 ans ayant une masse osseuse faible à très faible ; près de la moitié ont reçu un diagnostic d’ostéoporose sur la base de leurs scores à l’analyse DXA. L’essai contrôlé randomisé comprenait deux groupes : l’un faisait des exercices supervisés de faible intensité (un protocole actuellement recommandé par la plupart des médecins) ; l’autre groupe a fait de l’haltérophilie plus lourde et supervisée. D’après des études antérieures, ils savaient que la reminéralisation osseuse prend au moins 8 mois, c’est donc la durée de l’étude.

Leurs résultats ont montré que les participants au groupe d’haltérophilie lourde présentaient une augmentation significative de la densité osseuse de la colonne vertébrale, tandis que les participants au programme de faible intensité continuaient à perdre des os, “montrant clairement qu’une faible intensité ne fonctionne pas pour construire des os, tandis qu’une intensité élevée le fait”. ” dit Beck. Moseley, qui n’a pas participé aux recherches de Beck, affirme que l’étude est « très prometteuse ».

D’autres critères physiques liés à une diminution du risque de fracture se sont également « améliorés par rapport au groupe témoin », explique Beck. Le résultat : soulever des poids lourds réduit le risque de chute en plus de renforcer la colonne vertébrale.

Beck a formalisé le protocole utilisé dans son étude clinique, définissant le poids lourd comme 85 pour cent du poids maximum qu’un patient peut soulever (qui devrait augmenter avec le temps). Depuis lors, elle a certifié des formateurs dans son programme dans huit pays, les praticiens rapportant leurs résultats à Beck. Il existe également des physiothérapeutes indépendants qui utilisent le travail de Beck comme base pour leurs propres programmes.

Dans le New Jersey, Claudia Tamas, docteur en physiothérapie et directrice de la santé des femmes à Médecine naturelle et réadaptation, a reçu la certification selon le protocole de Beck et a ensuite travaillé avec un groupe de femmes atteintes d’ostéoporose pendant un an. Lorsqu’elle a comparé les analyses DXA avant et après, elle a trouvé des résultats cohérents avec ceux de Beck. Etudes complémentaires a également soutenu les conclusions de Beck.

Soulever des poids lourds est également réservé aux femmes d’âge moyen

La perte osseuse commence tôt et plusieurs gènes sont liés au risque d’ostéoporose, mais le mode de vie compte également. La masse osseuse des femmes atteint son maximum vers 35 ans, mais en raison du mode de vie sédentaire des cultures modernes, ce pic peut être assez faible (par rapport aux cultures où les femmes effectuent un travail physique). C’est parce que la construction musculaire renforce les os. Selon Tamas, à l’inverse, « la faiblesse musculaire et la perte musculaire s’accompagneront toujours d’une perte osseuse ».

Tamas dit avoir constaté une faiblesse musculaire chez des femmes dès la quarantaine. Mais le déclin n’est pas une fatalité. “Idéalement, vous souhaitez commencer la musculation dans la trentaine, afin de maximiser ce pic de densité osseuse.”

Chez les hommes et les femmes, la densité osseuse diminue d’environ 1 pour cent par an après 35 ans, mais à la ménopause, elle diminue d’environ 10 pour cent sur une courte période pour les femmes. Tamas souligne que si vous commencez avec une densité osseuse plus élevée, en perdre à la ménopause pourrait ne pas être un problème. Mais des os plus fins dès le départ signifient que « lorsque la ménopause arrive, vous êtes déjà au bord de la falaise », explique Tamas.

Il est toujours temps de reconstruire la colonne vertébrale

La bonne nouvelle est que presque tout le monde, à n’importe quel stade de la vie, peut reconstituer ses os grâce à des programmes d’haltérophilie comme celui de Beck. Mais il s’agit d’un programme d’exercices intensifs et à long terme qui doit être réalisé sous supervision.

« Le défi réside évidemment dans l’accès et dans la nécessité de savoir quoi faire et comment le faire – et comment le faire en toute sécurité », explique Moseley.

Tout le monde ne serait pas capable de terminer physiquement les exercices. Selon Moseley, la perte osseuse n’est pas seulement causée par l’âge, mais par tout ce qui provoque une inflammation chronique, ainsi que par une maladie du foie, une maladie rénale, une greffe d’organe et des médicaments pris pour traiter les problèmes qui provoquent une dégradation osseuse, comme les stéroïdes.

Pourtant, Tamas affirme que même un de ses patients souffrant d’une maladie auto-immune conserve désormais ses os – auparavant, le patient perdait 5 % par an.

Près de 20 pour cent des femmes les personnes de plus de 50 ans deviendront ostéoporotiques – ce chiffre est en augmentant-et la moitié d’entre eux souffriront d’une fracture due à une faible masse osseuse (ostéopénie).

« Les gens iront chez le médecin et le médecin dira : « Oh, vous souffrez seulement d’ostéopénie, vous n’avez pas besoin de vous inquiéter, mais en réalité, ce n’est pas vrai du tout. Vous courez certainement un risque de fracture si vous souffrez d’ostéopénie », explique Beck. Se casser des os au cours d’activités normales de la vie est un signe de risque.

« Tomber d’une hauteur élevée et casser quelque chose, cela ne devrait pas vraiment arriver », explique Moseley.

Stuart-Jones termine maintenant sa première année d’haltérophilie à 69 ans et elle est capable de soulever 125 livres. Bien sûr, elle espère que ses scintigraphies osseuses montreront une augmentation de la densité osseuse, mais elle aime aussi l’haltérophilie pour ses nombreux autres avantages. En plus de perdre 15 livres, elle a gagné du muscle, remodelé son corps et sa posture est sensiblement plus droite. Sa confiance s’est améliorée parallèlement à sa force croissante, ce que Tamas et Beck ont ​​également noté auprès des groupes de personnes qu’ils ont entraînés.

Soulever des pots de plantes, placer du linge sur une étagère supérieure et déplacer des cartons lors d’un déménagement récent étaient tous des gestes étonnamment faciles : “Je n’arrêtais pas de penser, Oh, ça pourrait être un peu lourd, puis je me suis rendu compte, Oh, ce n’est pas du tout”, a-t-elle déclaré. dit.

