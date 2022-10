“Soulèvement national” si les prestations n’augmentent pas avec l’inflation, déclare Gordon Brown

Gordon Brown a déclaré qu’il pourrait y avoir un “soulèvement national” si le gouvernement de Liz Truss ne parvenait pas à augmenter les prestations en fonction de l’inflation.

L’ancien Premier ministre travailliste intervient dans la dispute sur l’augmentation des avantages sociaux – un problème qui a déclenché une révolte d’arrière-ban conservateur et provoqué des signes de scission du cabinet.

M. Brown a déclaré qu’il serait “immoral” de réduire les prestations en termes réels, après que le coût de la vie ait atteint des niveaux jamais vus depuis des générations.

Mme Truss et le chancelier Kwasi Kwarteng ont refusé d’exclure une telle réduction, car ils envisageraient de l’augmenter en fonction des salaires dans le but de réduire de plusieurs milliards les dépenses publiques.

M. Brown a déclaré à BBC Radio 4 Aujourd’hui programmer une telle démarche serait « injuste » et « inégale ».

Le haut responsable travailliste a déclaré: «Cela divise parce que nous ne sommes plus dans le même bateau. C’est anti-travail parce que 4 pour cent de ceux qui en souffriraient sont des personnes à bas salaire au travail. C’est anti-familial parce que cinq millions d’enfants seraient dans la pauvreté.

Il a ajouté : « Et je pense surtout que c’est immoral. C’est demander aux pauvres de porter le fardeau de la crise à laquelle nous sommes confrontés dans ce pays et des erreurs que d’autres ont commises, et c’est une cicatrice sur l’âme de notre pays, c’est une tache sur notre conscience.

M. Brown a également déclaré qu’un public en colère serait contre, avertissant: “Il y aura un soulèvement national si cela se poursuit parce que cela n’a rien à voir avec le fait de faire fonctionner les politiques de croissance du gouvernement, cela fait simplement payer le prix aux pauvres .”

Mardi, la ministre du Cabinet Penny Mordaunt est devenue le membre le plus en vue de l’équipe de direction de Truss pour soutenir les appels des députés conservateurs à augmenter les prestations avec l’inflation.

Mme Truss a exclu de renvoyer son ancien rival pour s’être exprimé, l’une des nombreuses rangées à dominer la conférence conservatrice alors que les députés faisaient pression après avoir réussi à forcer un demi-tour sur le taux d’imposition maximal de 45p.

L’ancien chef conservateur Iain Duncan Smith et William Hague se sont prononcés sur la question des avantages sociaux, Sir Iain affirmant que “cela n’a aucun sens” de ne pas augmenter les avantages sociaux en fonction de l’inflation – affirmant que l’argent retournerait dans l’économie.

Le secrétaire gallois Robert Buckland a suggéré qu’il voulait lui aussi des prestations majorées en fonction de l’inflation. Mais la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a lancé une attaque contre “la culture de la rue des avantages”, affirmant que les gens avaient besoin “d’un peu plus de bâton” pour trouver du travail.

M. Brown a également dénoncé les réductions d’impôts alimentées par l’emprunt dans le mini-budget, car il a averti que le pays pouvait s’attendre à de nouvelles crises.

“À long terme, ce que vous ne pouvez pas faire, c’est construire une stratégie de croissance soit en pénalisant les pauvres, soit en accordant simplement des réductions d’impôts à ceux qui sont les plus riches”, a-t-il déclaré au programme.

M. Brown, l’un des chanceliers britanniques les plus anciens, a averti qu’il ne pensait pas que la “crise était terminée” sur les marchés.

L’ancien Premier ministre a déclaré: «Vous avez des problèmes d’inflation, potentiellement des problèmes de liquidité et de solvabilité parmi les entreprises. Et vous avez le potentiel pour que les marchés soient dysfonctionnels. Et je serais inquiet pour le système bancaire parallèle – c’est-à-dire le secteur financier non bancaire dans ce pays.

«Et je serais très prudent si j’étais la Banque d’Angleterre et que je m’assurais que la surveillance de cette partie de l’économie soit renforcée, car je crains que, à mesure que l’inflation frappe et que les taux d’intérêt augmentent, il y aura un certain nombre de entreprises et un certain nombre d’organisations qui seront en grande difficulté.

Il a ajouté: “Je ne pense donc pas que cette crise soit terminée car les fonds de pension ont été secourus la semaine dernière.”