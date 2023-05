Soulagez les douleurs au dos et au cou avec 10 % de réduction supplémentaire sur les roues Chirp

Avez-vous régulièrement des douleurs au dos ou au cou ? Si vous souhaitez obtenir un soulagement à la maison, vous voudrez peut-être investir dans une roue Chirp pour aider à relâcher la tension musculaire et à réaligner votre dos. Il coûte plus cher que certains autres rouleaux en mousse sur le marché, mais il a une conception plus large qui, selon la société, libère plus de tension et fournit une pression plus profonde – et pour le moment, vous pouvez en obtenir un pour moins cher. Comme de nombreux autres détaillants, Chirp propose déjà de nombreuses réductions pour le Memorial Day et les lecteurs de CNET peuvent cumuler 10% de réduction supplémentaire sur votre commande lorsque vous utilisez notre code promotionnel exclusif. CNET10 à la caisse.

Ces roulettes en mousse sont conçues pour aider à étirer et à réaligner votre colonne vertébrale, ce qui peut soulager les douleurs au cou et au dos. Chirp a été présenté sur Aquarium à requins et propose un certain nombre de roues de tailles différentes, en fonction des zones que vous souhaitez cibler. La plus grande roue de 12 pouces se concentre sur l’étirement, tandis que les roues plus petites sont meilleures pour travailler les nœuds dans des zones spécifiques. Il existe même des lots disponibles si vous souhaitez obtenir plusieurs tailles dans votre propre ensemble.

La populaire roue de 10 pouces est de 45 $ en ce moment avec les économies de 10 % appliquées. Ou vous pouvez accrocher le Roue Pro. C’est 90 $ en ce moment avec les économies supplémentaires, ce qui signifie que vous économiserez 60 $ sur son prix habituel. Cependant, si vous voulez un soulagement total, vous voudrez peut-être attraper Chirp’s Ensemble ultime pour le dos et le cou. Il comprend les roues de 12, 10, 6 et 4 pouces pour cibler différentes zones du corps et il comprend également un correcteur de posture et un étui. Il est déjà réduit en ce moment – ​​et avec le code promotionnel, le prix tombe à seulement 117 $, vous permettant d’économiser 69 $ sur le prix habituel.