Apprenez à intégrer les principes du Tai Chi pour tout améliorer, de la flexibilité et de la force à l’équilibre et à la posture, lors de la dernière série de conférences éducatives Experts and Insights du McHenry County College. Le programme Tai Chi pour la santé, la relaxation et la forme physique sera offert sur le campus de Crystal Lake.

