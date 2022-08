Soulagez le stress avec le Tai Chi à la prochaine série Experts and Insights du MCC – Shaw Local

Apprenez à intégrer les principes du Tai Chi pour tout améliorer, de la flexibilité et de la force à l’équilibre et à la posture, lors de la dernière série de conférences éducatives Experts and Insights du McHenry County College, Tai Chi for Health, Relaxation and Fitness.

Le cours est prévu pour 18 heures le jeudi 18 août à l’auditorium Luecht du collège, 8900 US Highway 14 à Crystal Lake. La séance sera présentée par l’instructeur de santé et de conditionnement physique Jim Blaz.

Blaz a enseigné des cours au MCC pendant plus de 30 ans et est un entraîneur personnel certifié, un instructeur de santé et de conditionnement physique, un spécialiste de la force et du conditionnement, un ergonome industriel, un instructeur d’haltérophilie et un ergothérapeute. Il est également thérapeute principal et directeur de clinique pour PRES Therapy à Crystal Lake, ergothérapeute sur place et spécialiste du conditionnement physique pour Stryker à Cary, et entraîneur pour True Lacrosse à Lombard.

La séance est gratuite et ouverte au public. L’inscription est demandée mais les visites sont les bienvenues. Les participants intéressés peuvent s’inscrire et apprendre à mchenry.edu/experts.