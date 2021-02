HONG KONG – Bernice Moran et sa famille pensaient savoir à quoi s’attendre lorsqu’ils se sont envolés pour Hong Kong en octobre: ​​un test de coronavirus à l’arrivée, puis une heure d’attente à l’aéroport pour leurs résultats négatifs avant de pouvoir partir pour commencer deux semaines d’obligation quarantaine. Mme Moran, pilote, avait emmené ses trois enfants à Hong Kong depuis leur domicile de Dublin pour voir leur père, également pilote, pour la première fois depuis des mois. «Alors que nous attendions les résultats des tests, deux infirmières – de la tête aux pieds dans des combinaisons de protection contre les matières dangereuses – sont venues me voir et m’ont dit:« Laquelle est Zara? », Se souvient Mme Moran. «Je les ai regardés en état de choc, et c’est passé d’un jour heureux à l’un des pires jours de ma vie.» Zara avait été testé positif pour le coronavirus. Conformément aux règles de Hong Kong, elle serait envoyée dans un hôpital pendant deux semaines, tandis que Mme Moran et ses deux autres enfants, 5 et 11 ans, iraient dans un camp de quarantaine séparé.

C’était le 8e anniversaire de Zara. «J’ai juste regardé la petite boule de peluche rose étreignant sa licorne endormie sur le sol», a déclaré Mme Moran. «J’étais absolument navré et bouleversé.» Mme Moran a rapidement sollicité les conseils du «Groupe de soutien de la quarantaine HK», Une communauté Facebook qu’elle avait trouvée utile lors d’un voyage à Hong Kong au début de la pandémie. Bientôt, elle a reçu des appels téléphoniques de deux femmes qu’elle n’avait jamais rencontrées auparavant, lui disant de ne pas paniquer et qu’ils allaient l’aider. Quand elle a appelé Zara à l’hôpital sur FaceTime le lendemain matin, sa fille jouait avec Legos. Mme Moran a demandé où elle les avait obtenus. « Elle dit: » Oh, un sac de jouets vient d’être déposé et une carte de joyeux anniversaire « , a déclaré Mme Moran. «J’allais, quoi? Je ne pouvais pas y croire. Et tout d’un coup, j’ai su qu’elle allait bien.

Les membres du groupe de soutien s’étaient organisés pour livrer quotidiennement des jouets et des repas chauds à Zara.