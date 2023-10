Cindy McCain, directrice exécutive du PAM, a appelé à « un accès continu et sûr pour les humanitaires et les civils ».

L’organisation a donné 60 tonnes de nourriture dans le cadre de la livraison de l’aide qui devrait entrer à Gaza et en a 930 autres en attente lorsque l’accès sera à nouveau autorisé, a indiqué le PAM dans un communiqué. Mais l’accord avec Israël pour autoriser le convoi aujourd’hui est assorti de conditions, et il n’est pas clair si quand ou si une autre livraison aura lieu.

« La rhétorique du jihad mondial est devenue plus extrême, appelant à nuire aux Israéliens et aux Juifs du monde entier », indique le communiqué.

Les alertes aux voyageurs vers l’Égypte, y compris le Sinaï, et la Jordanie ont été relevées au niveau 4 – indiquant un « niveau de menace élevé » – tandis que le niveau de menace pour le Maroc a été relevé à 3, mettant en garde contre tout « voyage non essentiel ». Il a été demandé aux citoyens d’éviter de se rendre dans « des pays du Moyen-Orient ou arabes » ou des « pays musulmans », y compris ceux dans lesquels aucune alerte de voyage n’avait été émise auparavant, comme les Maldives.

« Les Israéliens à l’étranger sont menacés », indique le communiqué, ajoutant qu’il y a eu une « augmentation significative des manifestations anti-israéliennes ces derniers jours dans le monde entier ». Il ajoute que « de l’hostilité et de la violence ont été manifestées contre les symboles juifs et israéliens ».

Le ministère israélien des Affaires étrangères et le Conseil de sécurité nationale ont publié une déclaration commune déconseillant aux citoyens de voyager dans une grande partie du monde arabe, ainsi que dans d’autres pays à majorité musulmane tels que la Malaisie et le Bangladesh.

Le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, le président du Conseil de l’UE Charles Michel, le chef de la politique étrangère de l’UE Josep Borrell et la Première ministre italienne Giorgia Meloni sont également présents, ainsi que des représentants de l’Allemagne, de la France, de la Russie, de la Chine et du Royaume-Uni.

Un certain nombre de dirigeants régionaux clés seront présents à l’événement, notamment le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, le président palestinien Mahmoud Abbas, le roi Abdallah de Jordanie, l’émir qatari Cheikh Tamim bin Hamad al-Thani et le président turc Recep Tayyip Erdoğan.

Les dirigeants du monde sont arrivés au Caire pour un sommet de paix convoqué à la hâte alors que les craintes éclatent concernant une invasion terrestre envahissante de Gaza par Israël et une guerre régionale plus large.

« Nous prévoyons que de nombreuses personnes tenteraient de traverser si la frontière s’ouvrait, et les citoyens américains tentant d’entrer en Egypte devraient s’attendre à un environnement potentiellement chaotique et désordonné des deux côtés du passage », a déclaré l’ambassade.

Les secousses ont été ressenties à Ashdod, à une trentaine de kilomètres de la frontière de Gaza, tout au long de la nuit et ont semblé s’intensifier après la libération de deux otages américaines, Judith Tai Raanan et Natalie Shoshana Raanan, par le Hamas.

Il a indiqué que les cibles comprenaient des centres de commandement opérationnels, des lanceurs de missiles antichar et des infrastructures stratégiques du Hamas. Des missiles antichar, des tireurs d’élite et des postes d’observation du Hamas situés dans des bâtiments à plusieurs étages ont également été touchés, selon le communiqué. NBC News n’a pas été en mesure de vérifier l’information de manière indépendante dans l’immédiat.

Sept comptes influents déforment l’actualité Israël-Hamas sur X, selon des chercheurs

Une poignée de comptes influents mais peu fiables, dont certains ont été promus par Elon Musk, dominent le flux d’informations sur X autour de la guerre entre Israël et le Hamas et dépassent facilement les médias grand public établis., selon recherche publié vendredi par le Center for an Informed Public de l’Université de Washington.

Les chercheurs ont analysé les publications virales sur le conflit sur une période de trois jours à compter du début de l’attaque contre Israël le 7 octobre. Ils ont conclu que les articles les plus populaires sur la crise ont révélé à quel point les informations sur la plateforme sont « plus rapides, plus désorientantes et potentiellement plus façonnées par Musk lui-même ».

Le nouveau travail ajoute des données à une vague de récits anecdotiques récents de des chercheurs, universitaires et journalistes qui ont noté un changement pour le pire dans la manière dont les nouvelles et les informations circulent et sont encouragées sur Twitter au cours de la dernière année, en particulier depuis le début de la crise Israël-Hamas. Une analyse distincte publié jeudi par NewsGuard, une société non partisane qui traque les faux récits en ligne, a découvert que les comptes vérifiés étaient responsables de près des trois quarts de la désinformation la plus virale sur la guerre Israël-Hamas sur Twitter.

