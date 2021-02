Le dernier cas de Covid-19 à frapper Melbourne est un ami d’un travailleur infecté de Holiday Inn, avec 20 cas actifs maintenant à Victoria alors que l’État entre dans un verrouillage brutal de cinq jours.

Le Premier ministre de Victoria, Daniel Andrews, a révélé que le dernier cas découvert vendredi soir était un homme de Point Cook dans la trentaine – avec 38 des contacts étroits de l’homme maintenant isolés.

Le cluster Holiday Inn compte désormais 14 cas samedi après-midi avec près de 1000 contacts étroits de personnes infectées actuellement en isolement.

M. Andrews a également déclaré que 11 des 12 travailleurs du café Brunetti de l’aéroport de Melbourne avaient été testés négatifs pour le coronavirus – apaisant les craintes concernant un membre du personnel infecté qui travaillait mardi pendant neuf heures.

« C’est très important étant donné qu’ils étaient les plus exposés au risque d’exposition, compte tenu de leur proximité avec le collègue infecté », a déclaré M. Andrews.

Les clients et le personnel du café Brunetti, à l’aéroport de Melbourne (photo) ont été invités à passer des tests Covid immédiatement après qu’un membre du personnel infecté a travaillé jusqu’à neuf heures mardi

Un fleuriste travaille sur une commande samedi matin à Melbourne (photo) alors que le verrouillage de cinq jours de Victoria commence, les résidents étant autorisés à quitter leur domicile pour se rendre sur les lieux de travail

Un quartier central des affaires de Melbourne déserté samedi (photo) alors que la ville entame un verrouillage de la quatrième étape de cinq jours pour permettre aux traceurs de contact de devancer un cluster issu de l’aéroport de Melbourne Holiday Inn

Le cas du travailleur du café est très préoccupant car environ 3500 passagers sur 29 vols différents ont traversé le terminal 4 du hub Jetstar de l’aéroport de Melbourne alors que le membre du personnel était au café.

Le résultat du test pour le 12e membre du personnel de Brunetti devrait être reçu plus tard samedi après-midi.

Les nouveaux sites d’exposition annoncés samedi incluent Coates Hire à Werribee, Caltex Woolworths à Hoppers Crossing, la ligne de bus 901 de l’aéroport de Melbourne à Broadmeadows, la ligne Craigieburn de Broadmeadows à la gare de Glenroy et la ligne de bus 513 de la gare de Glenroy à Eltham.

M. Andrews a déclaré samedi que 20 116 résultats de tests avaient été reçus du jour au lendemain.

Il a déclaré que si le faible nombre de cas découverts au cours des dernières 24 heures était un signe positif, les autorités s’attendaient à ce que la majeure partie des cas potentiels fasse surface dimanche, lundi et mardi.

Il a déclaré que ceux-ci fourniraient alors un indicateur pour savoir si le verrouillage de la quatrième étape peut alors être levé mercredi soir.

L’Open d’Australie (photo) a reçu le feu vert pour continuer sous le verrouillage de la quatrième étape de Melbourne, mais les foules sont exclues de l’événement

Un café reste ouvert samedi matin à Melbourne (photo) mais reste vide alors que les habitants de la ville respectent les ordres de rester à la maison

Les masques sont obligatoires à Melbourne, les résidents permettant de s’aventurer à l’extérieur pour faire de l’exercice (photo: Melburnians samedi)

De nombreuses entreprises de la ville ont été vues enfermées (photo) en réponse au verrouillage de cinq jours

NOUVELLES RESTRICTIONS POUR VICTORIA À PARTIR DE 23H59 LE VENDREDI 12 FÉVRIER Du vendredi 12 février à 23 h 59, de nouvelles règles s’appliquent à Victoria pendant cinq jours jusqu’à 23 h 59 le mercredi 17 février en raison d’une nouvelle épidémie inquiétante de la souche mutante britannique de Covid-19. Verrouillage de la quatrième étape pour l’ensemble de l’état

Seulement quatre raisons essentielles de quitter la maison – les achats essentiels, le travail / l’éducation essentiels, les soins ou deux heures d’exercice par jour

Tous les résidents doivent rester à moins de 5 km de leur domicile, à l’exception des travaux essentiels ou de l’acheteur

L’exercice en plein air doit être avec votre ménage, votre partenaire intime ou une autre personne ne faisant pas partie de votre ménage

Des masques obligatoires partout sauf chez vous

Aucun visiteur chez qui que ce soit

Tous les magasins non essentiels seront fermés

Les rassemblements publics interdits

Travail à domicile

Écoles fermées sauf pour les enfants vulnérables

Lieux de culte fermés

Mariages interdits

Funérailles plafonnées à 10 personnes

Fermeture des espaces communautaires, y compris les piscines et les bibliothèques

«Je tiens à remercier chaque victorien qui a été testé. C’est la chose la plus importante », a déclaré M. Andrews.

« Tous les symptômes que ce soit, faites-vous tester et faites-le aussi vite que possible, nous obtiendrons vos résultats en 24 heures et vous jouerez un rôle important pour nous garder en sécurité et garantir qu’il s’agit d’un court-circuit qui peut apporter un sentiment de confiance et contrôle à nos circonstances de coronavirus. ‘

Presque tous les États et territoires, à l’exception de la Nouvelle-Galles du Sud, ont imposé des restrictions aux frontières pour les personnes voyageant en provenance du Grand Melbourne en réponse à l’épidémie de Holiday Inn.

Le Premier ministre Scott Morrison a également accepté de suspendre les vols internationaux vers Melbourne pour le verrouillage de cinq jours.

Des skateurs masqués dans le CBD de Melbourne samedi (photo)