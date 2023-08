Soulagement pour le dirigeant malaisien Anwar, alors que l’opposition ne parvient pas à modifier le statu quo lors des élections d’État

KUALA LUMPUR, Malaisie (AP) – Les élections des États malaisiens samedi se sont terminées par un retour au statu quo politique, le gouvernement du Premier ministre Anwar Ibrahim et l’opposition islamiste conservant tous deux le contrôle de trois États chacun comme largement attendu.

La commission électorale a annoncé que le gouvernement multi-coalition d’Anwar avait triomphé à Selangor et Penang, deux des États les plus riches du pays, ainsi qu’à Negeri Sembilan. Il a déclaré que le bloc d’opposition Perikatan Nasional (PN), qui comprend le parti conservateur Pan-Malaysian Islamic Party (PAS), a capturé trois États malais plus pauvres du cœur de Kedah, Kelantan et Terengganu dans le nord.

Les analystes ont déclaré que le résultat avait levé la pression sur Anwar et renforcerait la stabilité de son gouvernement naissant. Avant l’arrivée au pouvoir d’Anwar en novembre, la Malaisie avait trois premiers ministres depuis 2018 après que les législateurs ont changé de soutien pour le kilométrage politique.

Anwar a déclaré que toutes les parties devraient accepter la décision du peuple. « C’est le moment pour tout le monde, pour toutes les parties, qu’elles soient gagnantes ou perdantes, de travailler ensemble pour protéger la paix nationale, élever la dignité du pays et se concentrer sur le développement de la Malaisie », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Les sondages sont largement considérés comme un référendum précoce à la fois sur le leadership d’Anwar et sur la force de l’opposition islamiste après une élection générale qui a divisé en novembre.

Anwar a zigzagué à travers le pays en lançant l’appel de la stabilité politique et de son concept de gouvernement progressiste, marquant même son 76e anniversaire jeudi en prononçant des discours enflammés jusque tard dans la nuit lors de rassemblements politiques. Il a déclaré qu’une victoire de son gouvernement d’unité sauverait le pays du sectarisme racial et religieux, et a demandé du temps pour que son gouvernement tienne ses promesses de réformes.

« Le résultat du statu quo est un énorme soulagement pour Anwar et son gouvernement. Il aurait eu de véritables ennuis politiques s’il avait perdu l’un des trois États de sa coalition. Maintenant, il a de la marge pour entreprendre de véritables réformes », a déclaré James Chin, professeur d’études asiatiques à l’Université australienne de Tasmanie.

Pourtant, des analystes ont déclaré que le bloc d’opposition PN, sous l’ancien Premier ministre Muhyiddin Yassin, avait fait des incursions dans les trois États gouvernementaux.

La politique malaisienne a été bouleversée après que les élections générales de novembre ont conduit à un Parlement suspendu sans précédent. L’alliance Pakatan Harapan (PH) d’Anwar a remporté le plus de sièges mais n’a pas réussi à obtenir la majorité après que de nombreux Malais ethniques aient apporté leur soutien au bloc PN et que le PAS soit devenu le plus grand parti unique au Parlement.

À la demande du roi, des partis rivaux se sont réunis pour former le gouvernement d’unité d’Anwar. Le soutien de l’Organisation nationale malaise unie (UMNO) autrefois dominante et d’autres petits partis a donné à Anwar une majorité des deux tiers au Parlement, mais les analystes disent que cette alliance lâche est perçue comme instable et a besoin d’un soutien plus fort de la majorité malaise.

De nombreux membres de la communauté malaise considèrent Anwar comme trop libéral. Ils craignent que leur identité islamique et leurs privilèges économiques dans le cadre d’un programme d’action positive vieux de plusieurs décennies ne soient rognés. Selon la loi, tous les Malais sont musulmans et l’islam est la religion officielle en Malaisie. Les Malais représentent plus des 2/3 des 33 millions d’habitants de la Malaisie, avec d’importantes minorités chinoises et indiennes.

La montée du PAS, qui épouse un État théocratique et s’est longtemps positionné comme un défenseur de l’islam et des Malais, reflète en partie un conservatisme religieux croissant. Malgré un bilan économique médiocre dans les trois États qu’il gouverne, le PAS a conservé sa loyauté grâce à son programme religieux. Le chef de la ligne dure du PAS, Abdul Hadi Awang, a déclaré plus tôt que l’opposition pouvait renverser le gouvernement d’Anwar s’il balayait les six États.

Pour en savoir plus sur la couverture Asie-Pacifique d’AP, rendez-vous sur https://apnews.com/hub/asia-pacific

Eileen Ng, Associated Press