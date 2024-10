Soulagement mêlé de tristesse alors que la Nouvelle-Zélande fait ses adieux à la sculpture géante « détestée » | Nouvelle-Zélande

Une sculpture géante représentant une main au visage désapprobateur qui a présidé de manière menaçante la place civique de Wellington pendant cinq ans fera bientôt ses adieux à la ville, provoquant le soulagement du maire de la capitale et le chagrin de ceux qui en sont venus à l’aimer.

L’œuvre, intitulée Quasi, est réalisée par l’artiste néo-zélandais Ronnie van Hout, basé à Melbourne, qui a réalisé un « autoportrait partiel » pour s’asseoir dans sa ville natale de Christchurch après le tremblement de terre dévastateur de 2011. La sculpture en polystyrène et résine fait également référence à Quasimodo, du Bossu de Notre-Dame de Victor Hugo.

Le maire de Wellington, Tory Whanau, a déclaré que Quasi avait suscité beaucoup de conversations et de curiosité à Wellington et laissé une véritable marque sur la ville. « Quasi nous a également montré pourquoi il est important d’avoir des projets artistiques et créatifs diversifiés dans notre ville », a-t-elle déclaré. « Cela dit, j’ai hâte de voir Quasi aller ailleurs pour changer. »

La députée centrale de Wellington, Tamatha Paul, a déclaré que de nombreux Wellingtoniens étaient initialement consternés par la sculpture et perturbés par sa ressemblance involontaire avec l’ancien président américain Donald Trump.

Mais Quasi est depuis « devenu emblématique » pour la ville et a atteint son objectif d’œuvre d’art, a déclaré Paul. « Les gens avaient des opinions très arrêtées à ce sujet et je suppose que c’est probablement l’essence de l’art : être ouvert aux différentes interprétations de chacun, ainsi qu’à l’amour et à la haine que les gens lui portent. »

Quasi a passé trois ans au sommet de la Christchurch Art Gallery, avant de déménager à Wellington. Un critique d’art de Christchurch était tellement irrité par sa présence qu’il s’est senti obligé d’énumérer 10 raisons pourquoi cela devrait disparaître, notamment que l’annulaire de la sculpture « semble pointer de manière inappropriée et belliqueuse vers les piétons et les employés de bureau ».

Son arrivée dans la capitale en 2019, pour s’asseoir au-dessus de la City Gallery Wellington, a suscité une réaction polarisante, certains habitants qualifiant la sculpture de « rêve de fièvre cauchemardesque » ou d’« être hideux et malveillant », et d’autres estimant qu’elle attirerait les gens vers le galerie.

« Tout finit par avoir une fin », a déclaré van Hout à l’Associated Press. « Je suis sûr que cela nous manquera, mais même les cauchemars lovecraftiens doivent retourner d’où ils viennent, et maintenant vous n’avez qu’une absence sur laquelle réfléchir. »

Quasi repartira samedi de la même manière qu’il est arrivé – en hélicoptère au-dessus de la ville comme une sinistre divinité – où il sera finalement transporté vers un lieu non divulgué en Australie, a indiqué la galerie dans un communiqué.

Comme son homonyme, Quasi était « difforme et incompris, il était détesté par le peuple mais s’est avéré être un grand héros tragique et romantique – une belle âme », a ajouté la galerie.

Judith Cooke, de la galerie, a déclaré que cela avait été un privilège d’accueillir Quasi « qui a eu un impact énorme sur Wellington, générant des discussions vigoureuses sur l’art, en accord avec la galerie ». « Quasi continuera d’apporter sa grande personnalité partout où il ira », a-t-elle déclaré.

Les personnes écrivant sur les réseaux sociaux ont exprimé leur joie ou leur dévastation face à son départ imminent.

Certains étaient heureux d’apprendre que la sculpture « ridicule » et « répugnante » partait.

D’autres ont écrit sur la façon dont, initialement dégoûté par l’ajout à l’horizon de Wellington, Quasi avait grandi sur eux, tandis que beaucoup d’autres exprimaient leur tristesse.

«Votre visage magnifique mais controversé me manquera», a écrit un utilisateur. Un autre a déclaré : « Quasi était un choix parfait pour garder Wellington bizarre. »

Quasi a fait sensation dès le premier jour, a déclaré Jane Black, présidente du Wellington Sculpture Trust. « Il nous manquera et laisse un trou quasi-formé sur notre horizon civique. »