Soulagement en France alors que le PSG obtient un Mbappe – le frère de Kylian Ethan – pour signer un nouveau contrat

Comme l’a confirmé vendredi l’équipe du Stade de France, le joueur de 15 ans est désormais dans leurs livres jusqu’en 2024.

Capable de jouer haut ou loin sur la ligne de front de la même manière que Kylian et inspirant sa célèbre célébration de but, Ethan a impressionné dans l’académie et en particulier lors de la compétition International Champions Cup Futures 2019.

Mais bien qu’Ethan ait été attaché avec son camarade de classe de 2006, l’espoir Senny Mayulu, il n’y a pas encore eu de tels engagements de Kylian.

Acheté à Monaco en 2018 après avoir été prêté l’année précédente, son contrat expire l’été prochain.

Alors que son compatriote Neymar, arrivé en 2017, a apaisé les craintes du directeur sportif Leonardo en renouvelant récemment ses mandats jusqu’en 2025, Mbappe tient bon avec le Real Madrid et son président Florentino Perez surveillant sa disponibilité.

Tentant de le décrocher pour un prix réduit et de tester si le PSG préférerait encaisser maintenant plutôt que de le perdre gratuitement, les Blancos prépareraient une approche pour Mbappe après la conclusion de sa campagne en cours pour l’Euro 2020 avec la France.

« Je dois prendre la bonne décision et c’est difficile. Je dois me donner toutes les chances de prendre une bonne décision. Je suis dans un endroit que j’aime, où je me sens bien, mais est-ce le meilleur endroit pour moi ? je n’ai pas la réponse », Mbappé a admis il y a quinze jours.

« Le PSG comprend mes demandes parce qu’il sait que je ne ferai aucun geste dangereux. Être un grand joueur, c’est aussi savoir faire les choses d’une manière propre et élégante en dehors du terrain. »

« Mbappe ? Ce n’est pas un joueur du Real Madrid donc je ne peux pas parler de lui », Perez a déclaré hier soir dans les médias espagnols, interrogé sur la capture du wonderboy.

« Je sais ce que veulent les fans. Nous travaillons sur une reconstruction. »

« Vous savez tous qui je suis. Vous savez ce que je peux faire. Les gens me font confiance parce qu’ils savent ce que je peux faire. Ils savent que j’ai les meilleurs joueurs du monde », a-t-il ajouté. Perez s’est vanté.