Soulagement du tribunal face aux inquiétudes suscitées par la violence dans les sondages du Panchayat du Bengale

Les forces centrales seront déployées pour les élections du panchayat au Bengale, mais il n’y aura pas de prolongation des dates de dépôt des candidatures, a déclaré aujourd’hui la Haute Cour de Calcutta, refusant d’interférer dans le processus électoral.

« La commission électorale est un expert en la matière et le tribunal laisse la question à la discrétion de la commission », ont déclaré les juges en réponse à une série de requêtes des partis d’opposition concernant la prolongation du délai de dépôt des candidatures ou leur mise en ligne et désignation d’observateurs.

Concernant le déploiement des forces paramilitaires centrales, le tribunal a déclaré que la Commission électorale nationale évaluera la situation et déploiera les forces centrales dans les zones non déclarées sensibles. Il faudrait « réquisitionner sans délai les forces centrales pour les zones déclarées sensibles par la commission ».

Des caméras de vidéosurveillance doivent être installées dans tous les bureaux de vote et laissées de côté uniquement là où cela n’est pas techniquement possible. Dans ces poches, il devrait être vidéographié et diffusé en direct, et les images doivent être enregistrées, a déclaré le tribunal.

L’ordre est venu sur une pétition déposée par le chef de l’opposition du Bengale, Suvendu Adhikari. Le Congrès avait déposé deux pétitions demandant une prolongation des dates de nomination et le déploiement des forces paramilitaires centrales pour assurer des élections pacifiques.

Le Congrès Trinamool au pouvoir au Bengale et l’opposition BJP se donnent à fond pour les sondages du panchayat, l’élection étant considérée comme un indicateur pour l’élection de l’assemblée de l’année prochaine.

À Bhangar, dans le sud du 24 Parganas, la police a récemment eu recours à la lathicharge et aux gaz lacrymogènes plus tôt dans la journée. Le BJP a blâmé Trinamool pour la violence – une accusation que le parti au pouvoir a niée.

Les partis d’opposition ont affirmé plus tard qu’ils n’avaient pas été en mesure de déposer une candidature en raison de la violence. Le Trinamool a répliqué devant le tribunal, affirmant que le BJP avait déposé le nombre maximum de nominations.