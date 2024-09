Soulagement du stress pour les mères : une nouvelle approche de l’activité physique

Les récentes recommandations du médecin général des États-Unis sur la santé mentale des parents ont attiré l’attention sur le stress accablant auquel sont confrontés les parents, en particulier les mères. Les pressions exercées par les réseaux sociaux et les routines d’exercices physiques traditionnelles s’ajoutent à ce fardeau, ce qui rend difficile pour eux la gestion de leur bien-être mental et physique.

Les recherches indiquent que les programmes d’exercices structurés sont souvent inefficaces pour les mères en raison de leurs horaires chargés. Au contraire, des approches flexibles telles que des « collations d’exercice » tout au long de la journée et des activités dans des environnements naturels s’avèrent plus efficaces pour promouvoir la santé et le bien-être en général.

Les experts suggèrent aux mères de faire preuve d’auto-compassion et de pratiquer des activités physiques qui s’intègrent parfaitement à leur vie bien remplie. Ce changement peut contribuer à atténuer le stress et à améliorer la qualité de vie des mères qui jonglent avec une multitude de responsabilités.

(Avec les contributions des agences.)