Soulagement de l’inflation que le Congrès pourrait faire seul

Alors que l’inflation continue de grimper, rendant plus difficile pour les Américains de payer des choses comme le loyer ou la nourriture à l’épicerie, une grande partie de l’attention a été portée sur la Réserve fédérale.

C’est parce que la banque centrale est chargée de maintenir la stabilité des prix. Pendant des mois, la Fed a tenté de maîtriser l’inflation en augmentant agressivement les taux d’intérêt, ce qui rend effectivement les emprunts plus coûteux. Ce faisant, la Fed tente de réduire la demande des consommateurs, ce qui devrait éventuellement conduire à un ralentissement de la croissance des prix.

La politique de la Fed est le facteur principal et le plus influent, mais les économistes disent que le Congrès peut aider à lutter contre l’inflation, qui a augmenté de 8,2% par rapport à il y a un an. Les législateurs ont déjà adopté la loi sur la réduction de l’inflation, qui comprend des dispositions qui réduiraient le coût des médicaments sur ordonnance, accorderaient des crédits d’impôt pour encourager l’utilisation des énergies renouvelables et imposeraient un impôt minimum de 15 % sur les bénéfices des grandes entreprises. Le Congrès a également adopté la loi CHIPS, qui, selon le président Joe Biden, contribuerait à atténuer la hausse des coûts en renforçant la capacité du pays à fabriquer des semi-conducteurs et en renforçant la chaîne d’approvisionnement nationale.

Avec l’économie en tête de liste pour de nombreux électeurs avant les élections de mi-mandat de la semaine prochaine, des pressions seront exercées sur les nouveaux législateurs pour aider les Américains à faire face à la hausse des prix. Mais les économistes disent que la plupart des politiques budgétaires que le Congrès pourrait adopter seraient des solutions à plus long terme, ce qui signifie que les législateurs ne peuvent probablement pas faire grand-chose contre l’inflation au cours des prochains mois. Et les démocrates et les républicains ont divergé dans leurs propositions pour maîtriser l’inflation, ce qui rend peu probable que beaucoup obtiennent un soutien bipartite.

“Je ne sais pas si le Congrès dispose d’un énorme arsenal d’outils pour faire face à l’inflation sur un horizon de six mois”, a déclaré Michael Madowitz, directeur de la politique macroéconomique au Washington Center for Equitable Growth, de gauche. “Mais le Congrès a beaucoup à faire contre l’inflation à long terme. En fait, probablement plus que ce que la Fed peut faire. »

Voici quelques façons dont le Congrès pourrait lutter contre l’inflation.

Logement

La hausse des prix du logement a largement contribué à l’inflation globale. Les prix du logement représentent environ 30 % de l’indice des prix à la consommation, une mesure clé de l’inflation. Les prix des logements ont grimpé en flèche plus tôt dans la pandémie, alors que de plus en plus de personnes se sont tournées vers le travail à domicile et que les taux hypothécaires record ont conduit des acheteurs potentiels à inonder le marché.

Les économistes affirment que l’assouplissement des réglementations locales pourrait contribuer à augmenter l’offre de logements disponibles, en permettant la conversion de plus d’espaces en propriétés résidentielles ou en facilitant la construction de nouvelles maisons par les constructeurs. Cela pourrait à son tour entraîner une baisse des prix, car l’offre est mieux à même de répondre à la demande.

Dean Baker, économiste principal et cofondateur du Center for Economic and Policy Research, à tendance libérale, a déclaré que le Congrès pourrait offrir des subventions aux gouvernements locaux pour encourager la conversion d’espaces de bureaux vides en résidences, ce qui nécessiterait d’assouplir certains codes réglementaires. au niveau local. Baker a déclaré que les responsables pourraient assouplir certaines réglementations tout en assurant la sécurité des propriétés, par exemple en exigeant moins de fenêtres dans certaines unités.

“Il y a beaucoup de réglementations sur l’utilisation des terres vraiment partout qui sont trop restrictives”, a déclaré Baker.

Michigan Democratic Sens. Debbie Stabenow et Gary Peters ont déjà présenté une législation qui créerait un crédit d’impôt de 20% pour les dépenses de conversion d’immeubles de bureaux en propriétés résidentielles ou commerciales. Les sens. Amy Klobuchar (D-MN), Rob Portman (R-OH) et Tim Kaine (D-VA) ont également proposé une législation qui fournirait un financement aux localités pour élaborer des plans pour construire plus de maisons et éliminer les obstacles locaux au développement du logement. .

Soins de santé

La hausse des coûts des soins médicaux a également été un moteur important de l’inflation globale. En plus de réduire le coût des médicaments sur ordonnance, la loi sur la réduction de l’inflation comprend également des dispositions qui réduiraient le coût de l’assurance maladie.

Les législateurs pourraient en outre faire face à la hausse des coûts des soins de santé en réglementant le prix des équipements médicaux ou en encourageant l’assouplissement des réglementations sur les licences professionnelles parmi les travailleurs de la santé, a déclaré Baker. Certains législateurs ont proposé une législation qui supprimerait les obstacles dans les programmes Medicare et Medicaid qui limitent les services que les infirmières en pratique avancée sont formées pour fournir, par exemple.

“Il y a beaucoup de situations où vous pourriez avoir un professionnel qui pourrait faire plus de travail qu’il n’est autorisé à faire maintenant, et cela pourrait certainement réduire les coûts”, a déclaré Baker.

Emploi et épargne

Les économistes disent que les politiques visant à accroître la population active pourraient contribuer à juguler l’inflation. De nombreuses entreprises ont eu du mal à faire face aux pénuries de main-d’œuvre pendant la pandémie, ce qui a entraîné une augmentation des coûts de main-d’œuvre et rendu plus difficile la fourniture de biens et de services.

Shai Akabas, directeur de la politique économique au Bipartisan Policy Center, a déclaré que le Congrès pourrait, par exemple, éliminer le critère des revenus de retraite, qui retient temporairement certaines prestations de sécurité sociale si une personne gagne un revenu supérieur à un certain seuil et demande des prestations avant la retraite complète. âge. L’élimination du test pourrait encourager les travailleurs âgés à rester plus longtemps sur le marché du travail si leurs prestations n’étaient pas retenues, a déclaré Akabas.

Le Congrès pourrait également adopter une législation qui encouragerait les gens à économiser plus d’argent, ce qui pourrait réduire la demande et les dépenses des consommateurs, a déclaré Akabas. Les législateurs envisagent déjà d’étendre le crédit d’impôt de l’épargnant, qui peut être réclamé par les contribuables à revenu faible et moyen qui cotisent à un compte de retraite, a-t-il déclaré.

Les sénateurs Ron Wyden (D-OR) et Mike Crapo (R-ID) ont présenté la loi Enhancing American Retirement Now Act, qui comprendrait plusieurs améliorations du crédit d’impôt de l’épargnant. La législation rendrait le crédit d’impôt remboursable et le déposerait directement sur le compte IRA ou 401 (k) du travailleur plutôt que de le regrouper dans un remboursement d’impôt, ce qui pourrait augmenter les intérêts et les revenus accumulés.

“Comme beaucoup d’entre eux ne doivent de toute façon aucun impôt net, ils ne sont pas éligibles pour recevoir un crédit car ils n’ont aucune obligation fiscale”, a déclaré Akabas. “Rendre ce crédit remboursable ou autrement étendre le crédit en termes de montant disponible inciterait davantage les personnes à revenu moyen et inférieur à mettre de côté plus d’argent dans leurs économies.”

Antitrust et bénéfices des entreprises

Les politiques visant à démanteler les industries concentrées pourraient également entraîner une baisse des prix. Lindsay Owens, directrice exécutive de la progressiste Groundwork Collaborative, a déclaré que le Congrès pourrait adopter une législation qui stimulerait la concurrence entre des industries telles que l’alimentation et les biens de consommation. Ces entreprises ont tendance à avoir peu de concurrents et fabriquent des biens essentiels, ce qui signifie qu’elles ont plus de pouvoir sur les prix que les autres industries, a déclaré Owens.

Le Congrès pourrait adopter des politiques qui bloqueraient certaines fusions et acquisitions, empêcheraient les échappatoires à la collusion ou réprimeraient les prix abusifs, a-t-elle déclaré. La représentante Katie Porter (D-CA) a récemment proposé une législation qui comblerait les lacunes des lois antitrust et permettrait de mieux tenir les grandes entreprises responsables si elles s’engageaient dans des « hausses de prix coordonnées ».

Owens a également déclaré que les législateurs pourraient décourager les majorations de prix, par exemple en imposant une taxe sur les bénéfices excédentaires aux sociétés pétrolières et gazières.

“Ces entreprises génèrent vraiment des bénéfices exceptionnels”, a déclaré Owens. “Taxez ce retour et peut-être expédiez-le sous forme de rabais.”