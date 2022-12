Soulagement de la douleur dû au cannabis attribué à l’effet placebo : étude

Certaines personnes souffrant de cancer et d’autres maladies chroniques se tournent vers la marijuana pour soulager leurs souffrances, mais une grande partie de ce soulagement peut provenir du simple fait de croire que l’herbe aidera, selon une nouvelle étude.

Dans la recherche, la tendance à avoir des attentes positives quant à l’aide d’une pilule, d’une procédure ou d’un traitement factice s’appelle l’effet placebo.

“La réponse au placebo représentait 67% du soulagement de la douleur associé aux véritables cannabinoïdes”, a déclaré l’auteur principal Karin Jensen, professeur agrégé et chef de groupe de recherche au laboratoire de neuroimagerie de la douleur au Karolinska Institutet dans la région de Stockholm.

“Des facteurs tels que les attentes de soulagement des patients sont susceptibles de jouer un rôle dans les effets analgésiques associés aux traitements à base de cannabis”, a déclaré Jensen dans un e-mail.

Les résultats de l’étude récente, publiés le 28 novembre dans la revue JAMA Network Open, font écho à ceux d’une autre grande analyse de 2021 des preuves disponibles par l’Association internationale pour l’étude de la douleur. Sur la base de ces conclusions, l’association a publié une déclaration contre l’utilisation de la marijuana pour la douleur.

“Il n’y a pas suffisamment de preuves cliniques de haute qualité sur l’innocuité et l’efficacité chez l’homme pour permettre à l’IASP d’approuver l’utilisation générale du cannabis et des cannabinoïdes contre la douleur à l’heure actuelle”, a déclaré l’association à l’époque.

Une étude de 2020, par exemple, a révélé que la consommation de marijuana avant d’entrer à l’hôpital pour une intervention chirurgicale aggravait considérablement la douleur pendant la récupération. Les gens qui ont consommé de l’herbe auparavant, il fallait également plus d’anesthésie pendant la chirurgie, et subir une anesthésie peut être risqué pour certaines personnes, comme les personnes âgées ou les personnes atteintes de maladies chroniques comme le diabète. Les utilisateurs de marijuana avaient également besoin de plus d’opioïdes pendant leur rétablissement.

Une autre analyse de 2020 de six essais contrôlés randomisés qui incluaient près de 1 500 patients atteints de cancer au Royaume-Uni et en Europe n’a trouvé aucun changement dans l’intensité moyenne de la douleur entre les personnes qui consommaient du cannabis et celles qui prenaient des pilules factices. Dans l’étude, certains consommateurs de cannabis ont ressenti des effets secondaires parfois suffisamment graves pour entraîner l’abandon des études. Les effets secondaires signalés comprenaient des étourdissements, des nausées, des vomissements, de la fatigue et de la somnolence.

“Je pense que nous avons fait en sorte que les patients s’attendent à un certain type de résultat”, a déclaré la psychologue expérimentale Harriet de Wit, professeur de psychiatrie et de sciences du comportement à l’Université de Chicago, qui étudie l’effet placebo.

“Sans aucun doute, certaines personnes s’attendront à recevoir le médicament actif, et elles ressentiront certaines de ces résultats positifs. C’est vrai avec les antidépresseurs ; c’est vrai avec les analgésiques”, a déclaré de Wit, qui n’a pas participé à la nouvelle étude sur le cannabis.

“C’est un phénomène intéressant et très réel”, a-t-elle ajouté. “Ce n’est certainement pas” tout dans ta tête “. Et pourtant, certains circuits cérébraux sont impliqués dans la création de ces pensées et de ces attentes.”

L’effet pilule de sucre

L’effet placebo a été découvert pour la première fois à la fin des années 1700. Il est rapidement devenu la base de nombreux traitements horribles utilisés par les médecins de l’époque, tels que les saignements, les cloques et les sangsues, pour n’en nommer que quelques-uns mentionnés dans un article de journal de 1990.

“L’énorme pouvoir du placebo aide à expliquer pourquoi les médecins ont continué à être des membres utiles, respectés et hautement honorés de la société malgré les traitements douloureux, odieux, non scientifiques et souvent dangereux qu’ils prescrivaient”, a écrit l’auteur Charmane Eastman, directrice fondatrice de Biological Rhythms Research. Laboratoire du Rush University Medical Center à Chicago.

Dans les essais cliniques modernes, les chercheurs administrent généralement le médicament testé à la moitié des participants à l’étude, tandis qu’une soi-disant pilule de sucre est destinée à un groupe de personnes également appariées. Aucun des deux groupes n’est censé savoir quelle pilule ils ont reçue. Si c’est un étude en double aveugle, même les chercheurs ne savent pas quelle pilule les participants ont avalée.

Mais parfois, les gens peuvent dire si la pilule produit un effet qui pourrait être ressenti, comme un high de marijuana. Et même s’ils ne peuvent pas le dire, les gens sont connus pour croire qu’ils ont effectivement reçu la dose expérimentale.

En fait, l’attitude optimiste générée par un placebo peut être suffisamment puissante pour affecter considérablement les résultats de l’étude. Par exemple, l’effet placebo peut expliquer 50% à 75% des résultats positifs trouvés dans les essais d’antidépresseurs, selon une étude de 2002.

En partie pour contrer cet effet, les scientifiques ne considèrent pas les résultats d’une étude comme significatifs tant qu’ils ne dépassent pas le hasard.

Définir les attentes

La nouvelle recherche a examiné 20 études utilisant du cannabis pour contrôler la douleur chez plus de 1 450 personnes âgées de 33 à 62 ans. Toutes les études ont été menées sous forme d’essais cliniques à double insu et contrôlés par placebo, ce qui signifie que même les chercheurs ne savaient pas quel participant à l’étude. reçu du cannabis ou un traitement fictif.

Les chercheurs n’ont trouvé aucune différence dans la réduction de la douleur autodéclarée entre l’utilisation d’herbe ou de placebo dans les essais cliniques : les deux ont montré une grande amélioration de la douleur. Il n’y avait pas non plus de différence entre la durée du traitement – 45 jours ou plusieurs mois – les deux ont montré une amélioration de la douleur.

Dans les essais cliniques où la mise en aveugle a été la plus réussie – les gens n’avaient aucune idée du traitement qu’ils recevaient – la réponse au placebo était la plus élevée. Les participants ont signalé que leur douleur était modérée à significativement moins intense après un traitement avec un placebo par rapport à avant le traitement.

Une partie unique de l’étude a examiné le rôle des nouvelles et des médias sociaux pour l’effet placebo dans les essais cliniques sur le cannabis, a déclaré Jensen. Les chercheurs ont trouvé une couverture médiatique positive après chacune des cliniques de cannabis essais, même lorsque les résultats de l’étude étaient moins que spectaculaires, a-t-elle déclaré.

“L’attention positive et étendue des médias peut façonner les réponses au placebo dans les essais cliniques ultérieurs, mais l’étude actuelle n’est pas conçue pour aborder cette possibilité”, indique l’étude.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre si cette mise en forme des réponses placebo est réellement arrive, a déclaré Jensen.

“Il est vraiment difficile de dire où les gens obtiennent leurs informations sur ce qu’ils s’attendent à ce que le médicament fasse”, a déclaré de Wit. “Je ne pense pas qu’on puisse expliquer l’effet placebo ou le blâmer sur les réseaux sociaux. Mais on pourrait dire que c’est là qu’ils s’attendaient à ce que ce médicament soulage leur douleur – il y a beaucoup de médias sociaux qui disent que le cannabis est bon pour tout sous le soleil.”