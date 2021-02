Joe Biden a averti les républicains du Sénat qu’il ne « se contenterait pas » de leur proposition COVID plus petite dans un signe que le président était prêt à adopter un programme de secours sans leur aide.

Le président Biden a tenu une réunion de deux heures avec un groupe de 10 sénateurs républicains dans le bureau ovale lundi soir, mais les deux parties ne se sont pas réunies sur une mesure de compromis.

Dans une déclaration après la réunion, la Maison Blanche a indiqué qu’elle était disposée à aller de l’avant avec un plan des dirigeants démocrates du Congrès visant à faire passer le soulagement des coronavirus sans le soutien des républicains à travers un processus législatif appelé « réconciliation ».

Et, a averti la Maison Blanche, Biden ne « se contenterait » pas d’une mesure qui n’était pas assez grande – faisant écho aux points de discussion que les démocrates ont poussés, affirmant que plus de soulagement était nécessaire pour les Américains qui souffraient des retombées économiques de la pandémie.

Le président a réitéré que s’il espérait que le plan de sauvetage puisse passer avec un soutien bipartisan, un paquet de réconciliation est un moyen d’atteindre cet objectif », a déclaré le secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, dans un communiqué. « Le président a également précisé que le plan de sauvetage américain a été soigneusement conçu pour répondre aux enjeux de ce moment, et que tout changement dans celui-ci ne peut laisser la nation à l’écart de ses besoins urgents. »

« Il a répété, cependant, qu’il ne ralentirait pas le travail sur cette réponse urgente à la crise et ne se contenterait pas d’un paquet qui ne répondrait pas à l’instant », a-t-elle ajouté.

Les 10 sénateurs républicains ont proposé un plan de compromis représentant environ un tiers de ce que Biden veut dépenser, avec 600 milliards de dollars pour le soulagement des coronavirus. Il veut un paquet de 1,9 billion de dollars.

La sénatrice républicaine Susan Collins du Maine, qui a pris la tête des républicains sur la question des secours COVID, a qualifié cette réunion de « réunion cordiale productive de deux heures » avec le président.

Mais, a-t-elle noté, il n’y avait pas d’accord.

«Ce fut un très bon échange de vues. Je ne dirais pas que nous nous sommes réunis sur un paquet ce soir. Personne ne s’attendait à cela dans une réunion de deux heures, mais ce que nous avons convenu de faire, c’est de faire un suivi et de discuter davantage au niveau du personnel et entre nous, et avec le président et le vice-président sur la façon dont nous pouvons continuer à travailler ensemble sur ce point. question très importante », a-t-elle déclaré aux journalistes après la fin.

L’absence d’annonce de l’accord est une indication que Biden n’en a pas besoin – et il le sait.

Peu de temps avant le début de sa rencontre avec les sénateurs du GOP, les dirigeants démocrates du Congrès Nancy Pelosi et Chuck Schumer ont donné un retrait à Biden. Ils ont présenté leur proposition de budget, qui prévoyait un moyen pour le président de faire passer son plan de secours COVID de 1,9 billion de dollars sans aucun soutien républicain.

Biden n’a pas montré sa main lorsque des journalistes ont été autorisés à entrer dans le bureau ovale pour un spray photo au début de sa rencontre avec les républicains.

Le président n’a répondu à aucune question mais a plaisanté en disant qu’il se sentait comme chez lui entouré de sénateurs.

« J’ai l’impression d’être de retour au Sénat », a plaisanté le président alors qu’il était assis dans le bureau ovale avec les républicains assis socialement éloignés de lui et du vice-président Kamala Harris. Tout le monde portait des masques faciaux.

Le président Joe Biden (C) et le Vice-président Kamala Harris (L) rencontrent les sénateurs républicains, dirigés par le sénateur Susan Collins (2e R), aux côtés de Lisa Murkowski (R), le sénateur Mitt Romney (en bas à gauche) et Bill Cassidy (en bas à droite) pour discuter d’un plan de secours contre les coronavirus

La sénatrice républicaine Susan Collins du Maine, qui a pris les devants pour les républicains sur la question des secours du COVID, l’a qualifiée de « réunion cordiale productive de deux heures » avec le président mais a noté qu’il n’y avait pas d’accord

Neuf des 10 sénateurs républicains étaient dans le bureau ovale. Le sénateur républicain Mike Rounds a convoqué la réunion.

« Le président Biden a été rejoint dans le bureau ovale par des assistants et par neuf des sénateurs qui avaient signé la lettre – le sénateur Rounds a participé à la réunion par téléphone », a déclaré un responsable de la Maison Blanche.

Après la séance, Collins a noté que les sénateurs appréciaient que Biden les ait choisis pour sa première réunion du bureau ovale en tant que président avec des membres du Congrès.

« Nous apprécions beaucoup que, lors de sa première réunion officielle, dans le bureau ovale du président, il ait choisi de passer autant de temps avec nous, dans une discussion franche et très utile », a-t-elle déclaré.

Elle a exprimé l’espoir qu’un accord bipartisan était possible.

«Enfin, permettez-moi de dire que nous avons démontré, au cours de la dernière année, que nous pouvons nous réunir, sur un paquet bipartisan, pour faire face à la crise du COVID. En fait, nous ne l’avons pas fait une ou deux fois, nous l’avons fait 5 fois », a-t-elle déclaré. «J’espère que nous pourrons à nouveau adopter un paquet de secours COVID 6 bipartites.

Les sénateurs républicains n’ont également répondu à aucune question.

En fin de compte, Biden n’a peut-être besoin d’aucun de leurs votes.

La résolution de Pelosi et Schumer contient une disposition pour un processus appelé « réconciliation » – une procédure législative qui leur permet d’empêcher l’utilisation de l’obstruction systématique au Sénat et de laisser la législation passer avec une simple majorité de 51 voix.

Avec une répartition égale à 50-50 dans la chambre haute et le vice-président Kamala Harris le bris d’égalité, Biden serait en mesure d’obtenir son plan de 1,9 billion de dollars sans aucun républicain à bord.

Les républicains ont protesté contre une telle décision, affirmant que cela allait à l’encontre de l’appel à l’unité de Biden.

Autoriser le passage à la majorité simple permettrait également au Sénat de gérer le budget fédéral et le soulagement des coronavirus avant le début du procès de destitution de Donald Trump la semaine prochaine.

Les sénateurs républicains étaient socialement distants dans le bureau ovale et tout le monde portait des masques faciaux

« J’ai l’impression d’être de retour au Sénat », a plaisanté le président Joe Biden en s’asseyant avec des sénateurs républicains dans le bureau ovale

Nancy Pelosi et Chuck Schumer ont présenté leur proposition de budget qui ouvrira également la voie à Joe Biden pour qu’il adopte son plan de secours COVID de 1,9 billion de dollars sans aucun soutien républicain

Le président Joe Biden a déclaré au sénateur républicain Susan Collins qu’il était « impatient » de parler du soulagement du COVID

Lors de son point de presse quotidien, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a minimisé les attentes de la séance.

Elle a déclaré à propos de la réunion de Biden avec les sénateurs du GOP: « Ce n’est pas cette réunion, c’est un forum où le président peut faire ou accepter une offre. »

Elle a ajouté à propos de Biden: « Son point de vue est que la taille du paquet doit être proportionnelle à une crise, les crises auxquelles nous sommes confrontés les deux crises auxquelles nous sommes confrontés. Et pourquoi il a proposé un package de 1,9 billion de dollars.

Biden s’est entretenu avec Schumer et Pelosi dimanche au sujet de la législation de secours.

La ligne dure de Psaki ainsi que la résolution des dirigeants démocrates semblent laisser peu de place à un compromis lors de la réunion de la Maison Blanche.

Les dix votes républicains, combinés au soutien de 50 démocrates et indépendants, suffiraient à faire passer rapidement une législation bipartisane au Sénat.

‘Monsieur. Président, nous reconnaissons vos appels à l’unité et voulons travailler de bonne foi avec votre administration pour relever les défis sanitaires, économiques et sociétaux de la crise COVID », ont déclaré les 10 sénateurs du GOP – dont Susan Collins, Mitt Romney et Lisa Murkowski – dans une déclaration lundi.

Annonçant la proposition démocrate au Sénat lundi après-midi, Schumer a déclaré: « La seule chose que nous ne pouvons pas accepter est un paquet trop petit ou trop étroit pour sortir notre pays de cette urgence. Nous ne pouvons pas répéter l’erreur de 2009 et nous devons agir très rapidement pour apporter cette aide à ceux qui en ont désespérément besoin.

Il a noté que la contribution républicaine serait la bienvenue.

«Rien dans ce processus ne l’empêche d’être bipartisan. Nous nous félicitons de la contribution républicaine », a-t-il déclaré.

On ne sait pas quand le Sénat votera sur le plan. La Chambre se propose de l’adopter mercredi.

Schumer aura besoin du soutien de tous les sénateurs démocrates, y compris les démocrates conservateurs Joe Manchin de Virginie-Occidentale et Kyrsten Sinema de l’Arizona

La proposition des dirigeants démocrates est conforme à ce que Biden voulait dans sa mesure d’allégement COVID: des paiements directs de 1400 dollars par personne et par enfant, une extension des programmes d’assurance-chômage jusqu’en septembre 2021 et plus d’argent pour les gouvernements des États et locaux.

L’offre GOP n’inclut pas d’argent pour les gouvernements étatiques et locaux, comprend une allocation de chômage hebdomadaire plus petite et un chèque de relance plus petit.

Schumer aura besoin du soutien de tous les membres de son caucus pour faire passer les deux au Sénat.

Le sénateur démocrate Joe Manchin de Virginie-Occidentale a refusé de dire la semaine dernière si il voterait pour la résolution.

Harris a fait des interviews locales en Virginie-Occidentale et en Arizona la semaine dernière, ce qui a été considéré comme la Maison Blanche faisant pression sur le sénateur mandchin et démocrate Kyrsten Sinema.