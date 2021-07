Soulagement alors que l’Argentine remporte la fusillade pour donner à Lionel Messi une autre chance de gloire

La tension était presque trop forte pour les joueurs vétérans argentins – ils ont des souvenirs traumatisants des tirs au but lors des finales de la Copa America en 2015 et 2016.

Mais nouveau gardien de premier choix Emiliano Martinez a saisi l’occasion, a effectué trois arrêts et après un match nul 1-1, l’Argentine a vaincu la Colombie aux tirs au but pour se qualifier pour la finale de samedi.

Le jeu a toujours été captivant, souvent de mauvaise humeur, mais laissera les fans de Lionel Messi se sentir bien, ainsi que tous ceux qui espéraient une confrontation Maracana entre le Brésil et l’Argentine.

Si la Colombie avait remporté la fusillade, le match serait inscrit dans les records comme un match nul et l’Argentine conserverait une série d’invincibilités qui remonte à deux ans. Mais cela n’aurait pas été la moindre consolation pour Messi and Co., la star n ° 10 à la recherche de son premier titre senior avec l’équipe nationale, et l’Argentine visant à mettre fin à 28 ans de mal. Ils n’ont remporté aucun trophée senior depuis la Copa America de 1993.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vickery : le Pérou vaincu pourrait avoir révélé la faiblesse du Brésil

Le premier match de compétition de l’entraîneur Lionel Scaloni en charge était également contre la Colombie – une défaite 2-0 lors du match d’ouverture de la Copa 2019. Cela a entraîné une mort rapide à son idée initiale du jeu. Inspiré par la France championne du monde, Scaloni voulait une équipe de transitions rapides. Mais il s’est retrouvé avec une équipe étirée sur tout le terrain et reprise par les Colombiens. C’était un modèle de jeu qui avait peu de sens dans une équipe mettant en vedette un Messi vieillissant. Depuis ce point bas, l’équipe de Scaloni n’a cessé de s’améliorer, progressant vers une idée qui était très claire dans les premières minutes de cette rencontre à Brasilia.

Messi, 34 ans, est désormais parfaitement logé dans un circuit de passes impliquant des milieux de terrain Rodrigo De Paul et Giovani Lo Celso, et développe une relation avec l’avant-centre Lautaro Martinez. Il avait déjà failli marquer un but pour Martinez lorsqu’une autre occasion s’est rapidement présentée. Lo Celso a glissé un ballon dans le canal droit de la surface de réparation, Messi s’est retourné à l’intérieur et s’est allongé pour que Martinez balaie dans le coin le plus éloigné. C’était le 11e but de l’Argentine dans la compétition – chacun d’entre eux impliquait Messi.

Dans chaque match du tournoi, l’Argentine a pris un départ rapide. Et à chaque fois, ils ont eu du mal à se maintenir. La même dynamique s’est révélée une fois de plus, alors que la Colombie – physique et directe – revenait dans la course.

Juste avant la Copa, les équipes se sont rencontrées lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde en Colombie. L’Argentine a pris une avance de deux buts. La Colombie a mis la pression et a fini par égaliser avec l’attaque finale du match. Ne jouant que son deuxième match pour son pays, Emiliano Martinez n’a même pas atteint la mi-temps – emporté après un affrontement désagréable avec le défenseur central géant Yerry Mina. Mardi, une collision avec la forme substantielle de l’attaquant Duvan Zapata le fit tomber une fois de plus. Heureusement pour l’Argentine, cette fois, il était apte à continuer – bien qu’il ne puisse rien faire contre l’égalisation de la Colombie à l’heure.

jouer 1:44 Ale Moreno explique comment le Brésil a réussi à battre le Pérou en demi-finale de la Copa America et se tourne vers le match pour le titre.

L’entraîneur Reinaldo Rueda avait complètement repensé son équipe à la mi-temps, effectuant trois remplacements et changeant la formation. Au lieu de 4-4-2, il a maintenant aligné ses hommes dans un 4-3-3 beaucoup plus audacieux, avec des arrières latéraux offensifs, beaucoup de rythme et de largeur – plus un meneur de jeu Edwin Cardona pour ajouter une subtilité bien nécessaire. Cardona a divisé la défense en profondeur avec une passe qui a permis à un excellent ailier gauche Luis Diaz dépasser Pezzella allemande – un manque flagrant de rythme au cœur de la défense argentine a été un problème de longue date – et ouvrir son corps pour sauter dans un tir du pied droit à l’intérieur du deuxième poteau.

C’était au tour de l’Argentine de réagir. Angel Di Maria est venu couper de large sur la droite, et avec De Paul allant sur l’autre flanc, l’Argentine est passée de 4-3-3 à 4-4-2, cherchant à gagner la bataille du milieu de terrain central et à donner une plate-forme à Messi à partir de laquelle faire pencher la balance.

Di Maria était immédiatement une présence vivante. Il s’est accroché à une passe lâche de la Colombie pour attirer le gardien et mettre en place Lautaro Martinez, mais l’excellent Wilmar Barrios est revenu pour dégager le tir de la ligne. Puis Di Maria a glissé Messi sur le côté gauche de la surface de réparation. Messi s’est retourné et a tiré, David Ospina a été battu mais le ballon est revenu de l’intérieur du premier poteau et a rebondi pour se mettre en sécurité. Messi portait-il une malédiction éternelle avec son équipe nationale ? Avec le temps qui s’écoulait, il est venu avec une puce délicieuse qui a donné une chance à l’arrière gauche Nico Tagliafico au deuxième poteau. Tagliafico s’est étiré mais n’a pas pu obtenir un contact net et le ballon est passé à côté. Et tard dans la journée, il est apparu à Scaloni que des pénalités seraient nécessaires. Il s’est empressé de présenter Sergio Agüero pour la fusillade, mais avant qu’il ne puisse entrer, le coup de sifflet de l’arbitre a retenti et le flux et le reflux ont pris fin.

S’il s’agissait d’un match de boxe, l’Argentine pourrait prétendre que leur rafale tardive leur donnerait le verdict des points. Mais de telles considérations n’ont pas leur place dans les tournois de football, pas plus que le fait que les Colombiens n’aient remporté qu’une seule victoire lors de leurs six matches de Copa. Tout se résumait aux pénalités.

Comme les Espagnols l’ont découvert plus tôt mardi, il est difficile de gagner deux tirs au but consécutifs, notamment parce que le gardien adverse a eu récemment l’occasion d’étudier où les tirs sont susceptibles d’aller. Défenseurs centraux de la Colombie Davinson Sanchez et Mina ont tous deux frappé à la gauche du gardien – tout comme ils l’avaient fait contre l’Uruguay samedi. Cette fois ils ont marqué, cette fois Emiliano Martinez les attendait. Et quand il a plongé une fois de plus à gauche pour bloquer le tir de Cardona, tout était fini.

Les stades vides ont rarement vu des célébrations aussi intenses que celles des joueurs et des entraîneurs argentins. Ils ont la possibilité de remporter un titre – et bien tous ont la certitude d’un affrontement entre le Brésil et l’Argentine samedi soir.