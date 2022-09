Soulagement alors que la GRC met en détention le suspect d’avoir poignardé en Saskatchewan – Kelowna Capital News

Une chasse à l’homme massive de quatre jours a pris fin mercredi au nord de Saskatoon alors que la GRC a arrêté Myles Sanderson, un suspect dans un déchaînement meurtrier de masse au couteau.

Sanderson a été retrouvé près de la ville de Rosthern, en Saskatchewan, a déclaré la GRC, après que des agents ont répondu à un rapport faisant état d’une Chevrolet Avalanche blanche volée conduite par un homme armé d’un couteau.

Des membres de la famille des victimes sont arrivés sur les lieux et ont remercié la GRC, dont Brian Burns, dont l’épouse Bonnie Burns et le fils Gregory Burns ont été tués.

« Maintenant, nous pouvons commencer à guérir. La guérison commence aujourd’hui maintenant », a-t-il déclaré.

Un autre des fils de Burns a été blessé lors de l’attaque.

“Mon garçon a survécu à l’attaque et j’espère pouvoir dormir la nuit maintenant en sachant qu’il est derrière les barreaux. Il avait des sommeils agités la nuit sachant qu’il était toujours là-bas. J’espère qu’il pourra se reposer maintenant.

Sanderson fait face à des accusations de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre et d’introduction par effraction après les attaques contre la nation crie de James Smith et le village voisin de Weldon qui ont fait 10 morts et 18 blessés.

Un autre suspect, le frère de Sanderson, Damien, a été retrouvé mort lundi dans une zone herbeuse près de l’une des scènes de crime.

La GRC a publié mercredi la liste complète des noms des victimes, tandis que les dossiers judiciaires ont montré que Myles Sanderson avait déjà agressé au moins deux des victimes du week-end de la fête du Travail.

Parmi les personnes tuées se trouvait Earl Burns, 66 ans. Sa femme Joyce Burns a été poignardée dimanche et est restée à l’hôpital, a déclaré un porte-parole de la famille. Le couple est l’ancien beau-frère de Sanderson.

Des documents judiciaires publiés mercredi montrent que Sanderson a attaqué Earl et Joyce Burns à Prince Albert le 15 janvier 2015, alors qu’il avait 24 ans. Il a été condamné à une peine de deux ans moins un jour dans une prison provinciale.

Les documents indiquent qu’il avait poignardé à plusieurs reprises Earl Burns avec un couteau et blessé Joyce Burns. Les dossiers judiciaires, des palais de justice de Melfort et de Prince Albert, montrent que Sanderson a des antécédents de terrorisation des résidents de la nation crie de James Smith, ses peines d’emprisonnement s’allongeant à mesure qu’il vieillissait. D’autres infractions comprennent l’agression de son ancienne partenaire et de la mère de ses enfants. En 2015, il a été condamné à six mois de prison.

Plus tôt mercredi à Saskatoon, d’autres membres de la famille ont rendu hommage à Bonnie Burns.

Lors d’une conférence de presse émouvante, la voix de son frère Mark Arcand a vacillé lorsqu’il a déclaré que Burns était décédé sur sa propriété alors qu’il tentait de protéger ses enfants.

« Juste devant chez elle, elle a été tuée par des actes insensés. Elle protégeait son fils. Elle protégeait trois petits garçons », a déclaré Arcand.

« Comment quelqu’un peut-il faire ça à des femmes et des enfants ? Les mots ne peuvent exprimer la douleur que nous ressentons.

Certains enfants plus jeunes à l’intérieur de la maison ont été témoins de l’attaque et ont dû marcher près des victimes par la suite, a ajouté Arcand.

“Je pense qu’ils ont dû passer devant leur mère, cette dame innocente et leur frère allongé dehors, et ils ont été emmenés dans leur famille au sein de la communauté.”

Une collecte de fonds en ligne pour les victimes et leurs familles a été fermée mardi après avoir dépassé son objectif de 100 000 $. Une page GoFundMe distincte a été créée mercredi pour la famille Burns et a collecté 9 000 $ au cours de ses trois premières heures.

Arcand a déclaré que comprendre pourquoi les attaques se sont produites prendra du temps.

« Nous ne savons pas. Nous voulons en rester là », a-t-il déclaré. « Nous avons besoin que la GRC fasse son travail, nous devons laisser les professionnels faire leur travail et nous devons soutenir ce travail.

— Kelly Geraldine Malone, La Presse canadienne

