SOUL FOOD avec les premières de Tara Wallace sur le réseau Impact

Une star de télé-réalité devenue animatrice discute avec BOSSIP de son nouveau talk-show qui associe cuisine et commentaires.

Tara Wallace est l’animatrice officielle de “SOUL FOOD avec Tara Wallace” qui a été créée le samedi 3 septembre sur le RÉSEAU IMPACT, le réseau de télévision indépendant à croissance rapide, 100% afro-américain, fondé et exploité, disponible dans 80 millions de foyers.

Le spectacle est présenté comme une partie de cuisine et une partie de plaisir culinaire, où Tara s’assoit avec des invités pour avoir un tête-à-tête intime sur leurs parcours de vie individuels, et pendant tout ce temps, expert culinaire / chef célèbre Chef Nancie crée des recettes faciles à réaliser et délicieuses pour accompagner les discussions.

Le menu de cette saison comprend du pudding à la banane du sud, des crevettes cajun et du gruau, et du caviar du sud, et Wallace compare les repas à des plats réconfortants pour les séances de ventilation.

“Nous avons des conversations intimes autour d’un repas incroyable, qui est très traditionnel”, a déclaré Tara Wallace au rédacteur en chef de BOSSIP, Dani Canada, à propos de “SOUL FOOD With Tara Wallace”. «Nous nous asseyons toujours, que nous ayons besoin de crier ou d’en rire, nous sommes toujours assis à une table en train de savourer un repas et de permettre à notre ami de se défouler ou d’écouter nos amis se défouler, ou nous sommes ventilation. “Il se trouve que nous le faisons autour d’une nourriture incroyable”, a-t-elle ajouté.

Tara a également jailli des invités spéciaux de cette saison; la légende du hip-hop Yo-Yo ; l’activiste communautaire Jamila T. Davis et la star et artiste de “Love & Hip Hop” Marcus Black.

“Ces trois personnes me sont très chères parce que j’ai eu l’occasion de les observer et à quel point elles étaient spéciales”, a déclaré Wallace avant de parler de ses invités individuellement. “Et j’avais l’impression qu’ils avaient tous quelque chose à partager.”

« Jamila T. Davis, [is a guest] qui pour moi est comme la Wonder Woman locale, juste pour voir d’où elle vient et tout ce qu’elle a accompli », a déclaré Wallace. “Nous avions filmé cela et très peu de temps après, j’ai réalisé qu’elle avait obtenu son doctorat. Je suis comme si tu n’arrêtais pas de bouger, n’est-ce pas ? »

“Yo-Yo vient de devenir ma sœur, elle et moi tournions une émission en Californie et nous venons de nous connecter”, a déclaré Wallace. “C’était juste une chose très naturelle et c’est génial parce que nous n’avons pas l’occasion de nous asseoir et de parler aux femmes de cette manière où elles ont un espace pour être vulnérables. “Marcus, j’ai juste eu l’occasion de l’observer et il faisait toujours quelque chose de différent”, a ajouté Wallace. «Que le groupe fasse une chose, Marcus faisait toujours quelque chose de différent. Et je pensais juste avoir une conversation avec lui alors que ce n’est peut-être pas la conversation que les gens ont et qu’il est seul, que c’est une conversation que les gens ont besoin d’entendre. Ces conversations n’étaient que des conversations qui, selon moi, devaient vraiment avoir lieu. J’ai juste été béni d’être en mesure de l’avoir avec eux et de le partager », a déclaré l’hôte.

Wallace a également partagé que parce qu’elle a été ouverte et honnête à propos de son passage précédent à la télé-réalité, ses invités se sont sentis suffisamment à l’aise pour parler de leurs propres expériences de vie personnelles.

“Peu importe ce que j’ai traversé, je n’ai pas vraiment essayé de me cacher derrière”, a déclaré Wallace. “J’étais très impassible. C’est juste quelque chose qui m’est arrivé et tout le monde avait quelque chose à dire. Donc, une fois que vous avez mis ça sur la table, il n’y a vraiment rien [to hide] c’était une vraie conversation. Il n’y avait pas d’arrière-pensée.”

Regardez le plat de Tara Wallace sur “SOUL FOOD With Tara Wallace” ci-dessous.