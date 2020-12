Âmes, dans Âme. | Disney / Pixar

Le plus récent du studio d’animation combine le jazz, la comédie et la recherche métaphysique dans un ensemble glorieux.

À mi-chemin Âme, notre héros, Joe – ou, en quelque sorte Joe, mais vous devrez regarder le film pour savoir ce que je veux dire – est assis dans un salon de coiffure, dans le besoin désespéré d’une coupe de cheveux avant un grand concert décisif ce soir-là . Joe (exprimé par Jamie Foxx) est un pianiste de jazz dont la carrière d’interprète n’a jamais vraiment décollé; pour joindre les deux bouts, il enseigne le groupe au collège. Mais il est convaincu qu’il a été mis sur cette terre pour jouer du jazz, et le concert de ce soir pourrait enfin être sa chance.

Le coiffeur de Joe, Dez (exprimé par Donnell Rawlings), parle de sa propre vie, quelque chose dont le couple n’a jamais vraiment discuté auparavant. Dez voulait devenir vétérinaire quand il était plus jeune, après sa sortie de la marine. Mais sa fille est tombée malade et, comme il le dit, «l’école de coiffeur est beaucoup moins chère que l’école vétérinaire».

Joe est surpris – Dez n’est-il pas né pour être barbier? N’est-ce pas là son but? Il est doué pour ça et il semble tellement l’aimer. « C’est dommage. Maintenant, vous êtes coincé en tant que barbier et vous êtes malheureux », dit Joe à Dez.

Mais Dez lui dit de ralentir sa roulade, car, comme il le dit, il est «heureux comme une palourde» en faisant ce qu’il fait. Bien sûr, ce n’était pas son rêve d’être barbier; il n’a jamais eu l’impression que c’était sa «vocation». Mais il peut parler à des gens intéressants toute la journée et rendre les gens heureux. Dez aime sa vie. Et Joe quitte la boutique avec beaucoup à réfléchir.

C’est la thèse philosophique de Âme, le dernier film Pixar du réalisateur Pete Docter (À l’envers) et Kemp Powers, collaborateur pour la première fois de Pixar (qui a également écrit le formidable drame à venir Une nuit à Miami). C’est l’entreprise la plus imaginative et la plus originale de Pixar depuis longtemps, ainsi que sa première avec un protagoniste noir et principalement des personnages noirs, du moins dans ses scènes se déroulant sur terre. Cela ressemble à d’autres films Pixar – explorer le sens et le but (Mur-E, Ratatouille) et le monde au-delà de ce que nos yeux peuvent voir (Coco, à l’envers) – tout en les emmenant dans des directions nouvelles et inattendues. Et c’est une joie du début à la fin.

(Si cela vous suffit, renoncez-vous maintenant et allez regarder le film. Si vous êtes d’accord avec des spoilers légers, venez avec moi.)





Mais cette scène de salon de coiffure sert de distillation pour le film car ce n’est pas vraiment Joe assis dans la chaise de Dez. Il a 22 ans (exprimé par Tina Fey), une âme qui a été accidentellement tombée dans le corps de Joe. Joe, quant à lui, demeure dans le corps du chat assis à 22 pieds. Et la raison pour laquelle 22 et Dez ne parlent que de la vie de Dez, même si Dez coupe les cheveux de Joe depuis des années, c’est que Joe ne veut jamais parler que de jazz. 22, d’autre part, est vraiment nouveau dans le monde – ils n’ont jamais vécu sur terre auparavant. Et ils découvrent simplement que la vie sur terre, parmi les gens, est plutôt cool et intéressante, pas le travail sans joie auquel ils s’attendaient.

Ok, alors comment sont-ils entrés dans ces corps? Honnêtement, je veux vous laisser le plaisir de découvrir par vous-même. Ce que je volonté disons qu’une partie du film se déroule dans une version imaginaire de – enfin, pas l’au-delà, mais une sorte de stylo pour les nouvelles âmes avant qu’elles ne soient prêtes à aller sur terre. Cela s’appelle le YouSeminar, et toutes les petites âmes, qui se bousculent comme d’adorables gouttelettes de caoutchouc, passent leur temps là-bas à acquérir des morceaux de leur personnalité afin de pouvoir sauter à travers un portail vers la terre et commencer à vivre.



Disney / Pixar ÂmeL’imagination visuelle de est à couper le souffle.

Le dernier petit morceau que toutes les âmes doivent acquérir avant de pouvoir se diriger vers la terre est une «étincelle». Une âme peut l’obtenir en travaillant avec un mentor, qui est l’âme d’une personne décédée qui se porte volontaire pour aider les nouvelles âmes. (Pensez à Mère Teresa ou à Sir Isaac Newton.) L’étincelle est au centre de Âme, et – ce qui est important – comment une étincelle diffère d’un «but», dont l’un des grands êtres qui paissent les âmes autour se moque comme l’un de ces mots que les mentors utilisent qui ne signifient vraiment rien. Une étincelle n’est pas votre but. C’est plutôt ce qui vous donne l’impression de vivre.

C’est un concept tellement convaincant et imaginatif pour un film d’animation pour enfants, je devais revoir le film pour m’assurer de bien faire les choses. Comme À l’envers, qui a plongé dans les émotions «négatives» et «positives» d’une manière plus nuancée que je n’avais vu dans un film auparavant, Âme fait ressortir certaines distinctions qui semblent aller presque à l’encontre de notre façon quotidienne de parler de la vie. Nous parlons de certains enfants nés manifestement pour exercer une certaine profession; nous demandons aux élèves du secondaire et du collégial de passer des tests qui déterminent leur but ou leur «don», puis les évaluons en termes de professions. Et si nous rêvions de faire un travail, mais que la vie ou la nécessité nous a conduits dans une autre direction, alors nous avons du mal à nous sentir comme des échecs.

Les films – en particulier, je pourrais ajouter, la variété Disney – qui exhortent sans relâche les enfants à poursuivre leurs rêves et ne laisser personne d’autre leur dire qui ils sont. Ce n’est pas que le sentiment soit faux; c’est juste que, selon Âmela cosmologie, ça ramène un peu les choses en arrière. Dans ce monde, vous n’avez pas de but prédéterminé, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de fente sur terre dans laquelle vous êtes spécifiquement censé tomber. Au lieu de cela, il y a quelque chose dans la vie qui, à son tour, suscite la vie en vous. Et cela peut ou non chevaucher la façon dont vous gagnez votre vie, l’endroit où vous vivez ou une myriade d’autres choses à votre sujet.



Disney / Pixar Joe joue du piano dans Âme.

Ce qui signifie que votre valeur en tant que personne n’est pas non plus liée à l’emploi que vous avez. Pendant des générations, nous avons compris l’idée que notre valeur pour la société est basée sur le métier que nous aurons, et nous en avons dévalorisé certains (le travail des cols bleus, comme la plomberie, le barman et le travail d’une caisse enregistreuse) tout en élever les autres (emplois de cols blancs, comme banquier d’investissement, avocat ou professeur). Nous sommes censés souscrire au mantra «faites ce que vous aimez». Et dans un monde où il est de plus en plus difficile de gagner sa vie en faisant certains types d’emplois, c’est particulièrement décourageant – une sorte d’utilitarisme qui ne capture pas la totalité d’une personne. Âme essaie de pousser le pendule dans l’autre sens, pour dire qu’une vie vécue à la poursuite de l’étincelle de joie, plutôt que d’un but prédéterminé, est celle à atteindre.

Le film plonge également dans d’autres eaux philosophiques. Il y a aussi un peu de choses dans les segments hors terre du film sur «la zone» – c’est-à-dire la place que les athlètes ou les artistes ou quoi que ce soit vont quand ils sont vraiment dans ce qu’ils font. Il y a aussi une réponse à ce qui se passe lorsque les gens laissent ce qui les déclenche devenir une obsession qui les éloigne de l’acte de vivre vraiment. (Ils deviennent des «âmes perdues», des choses blobby avec des bras de disquette qui filent dans un paysage sombre malheureusement, marmonnant des choses pour eux-mêmes.) Et nous pouvons voir ce qui arrive aux âmes après les humains qui les ont fait mourir – c’est assez spectaculaire.

Mais ce qui est le plus spectaculaire, ce sont les styles d’animation variés, la manière dont les différents segments de l’avant et de l’après-vie sont rendus. Il y a des dessins au trait qui semblent se plier autour d’eux-mêmes. Il y a des champs stellaires et des images dimensionnelles. Les artistes qui ont fait Âme a tout mis en œuvre pour décrire ce que ce serait de tomber hors des règles normales du temps, de l’espace et de la physique, et c’est tout simplement merveilleux, qui rappelle à certains égards celui de Don Hertzfeldt. Monde de Demain séries.



Disney / Pixar Joe dans la rue à l’extérieur du «Half Note», qui est une version reconnaissable de plusieurs clubs de jazz célèbres de New York.

Et même dans les séquences qui se déroulent sur terre, il y a une spécificité et une texture à Âme cela semble frais dans l’univers Pixar. RatatouilleParis est reconnaissable à Paris, mais ça ne me fait pas longtemps pour Paris. Le monde aux allures de donjons et de dragons de cette année En avant est intelligent et amusant, mais cela semble un peu générique.

Mais Âme se déroule à New York, à l’automne, et bien que certaines de mes émotions à ce sujet aient probablement à voir avec le sentiment de manquer New York induit par une pandémie même si j’y vis, c’est aussi incroyablement évocateur. Je connais ces rues, ces coins spécifiques. Ce salon de coiffure est très reconnaissable, tout comme le tailleur et le métro. Et le rat traînant la pizza sur le sol. Et la sensation de manger une part de pizza ou de marcher le long du trottoir en essayant d’empêcher la sauce sur votre gyroscope de couler sur votre bras.

Toute cette spécificité et cette merveille se combinent pour donner le sentiment de «l’étincelle» et la pensée finale du film – que quoi que nous fassions de nos vies, nous devrions être vivant eux – si vifs et attrayants. Âme n’a pas été fait pour un monde qui vient de traverser les cauchemars de 2020, mais sortir à la fin de cette année déchirante, cela ne pourrait pas être plus poignant. C’est drôle et imaginatif, mais c’est aussi très, très réel.

Âme premières sur Disney + le 25 décembre.