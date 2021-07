Soul Cap, conçu pour les nageurs afro, interdit par la FINA

Les bonnets de bain conçus pour encourager les nageurs afro aux cheveux longs, épais et volumineux à pratiquer leur sport sans barrières ont été interdits d’utilisation lors des prochains Jeux olympiques de Tokyo.

La Fédération internationale de natation a déclaré que les casquettes, fabriquées par la marque britannique Soul Cap, appartenant à des Noirs, ne « s’adaptent pas à la forme naturelle de la tête » et, à leur « meilleure connaissance », les athlètes participant aux événements internationaux n’ont jamais utilisé, ni n’ont besoin de … casquettes d’une telle taille et configuration.

La société, qui s’était auparavant associée à Alice Dearing, la première nageuse noire à représenter la Grande-Bretagne aux Jeux, a été franc sur la question.

Jeux olympiques: Sha’Carri Richardson ne courra pas le 100 mètres aux Jeux olympiques de Tokyo après avoir été testé positif à la marijuana

« Pour les plus jeunes nageurs, se sentir inclus et se voir dans un sport à un jeune âge est crucial », a écrit le co-fondateur de Soul Cap, Toks Ahmed, dans un post Instagram. « Le récent licenciement de la FINA pourrait décourager de nombreux jeunes athlètes de pratiquer ce sport alors qu’ils progressent dans la natation de compétition locale, régionale et nationale. »

Danielle Obe, membre fondatrice de la Black Swimming Association, a déclaré au Guardian que l’interdiction a « créé un sentiment d’exclusion pour les membres de la communauté ethnique noire et minoritaire », car d’autres bonnets de bain pour cheveux afro sont difficiles à trouver.

« Si les (organismes officiels de natation) parlent de représentation, ils doivent parler aux communautés pour savoir quels sont les obstacles qui nous empêchent de nous engager », a déclaré Obe. « Les cheveux sont un problème important pour notre communauté. »

Noliwe Rooks, président et professeur d’études africaines à l’Université Brown, a déclaré à USA TODAY que l’interdiction du bonnet de bain correspond à de nombreuses autres interdictions liées aux cheveux noirs.

4 cavaliers à 3: Un grand changement pour le saut par équipes aux Jeux de Tokyo

« Bien que cette interdiction ne parle pas spécifiquement de coiffures noires spécifiques en termes d’interdiction, comme l’ont fait les interdictions précédentes de l’armée américaine et de diverses entreprises et lieux de travail, cette décision ne tient pas compte des besoins des femmes noires de protéger leurs cheveux et leurs coiffures lorsqu’elles nager », a déclaré Rooks.

L’interdiction, a-t-elle dit, semble être basée sur un manque de compréhension de la densité ou de l’épaisseur des cheveux noirs.

« La décision mentionnait spécifiquement le fait que les Soul Caps ne serrent pas le cuir chevelu, mais les cheveux noirs ne reposent pas nécessairement à plat contre le cuir chevelu, et peuvent également avoir une épaisseur qui rend impossible d’empêcher un bonnet de bain traditionnel de se remplir d’eau comme le l’athlète nage », a déclaré Rooks.

Dans un communiqué, la FINA a déclaré qu’elle « examinait actuellement la situation concernant » Soul Cap « et des produits similaires, comprenant l’importance de l’inclusivité et de la représentation ».