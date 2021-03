Le festival indien le plus animé Holi est ici et les gens ont déjà commencé à célébrer. Holi, qui tombe sur la Pratipada Tithi du mois hindi de Chaitra, est célébrée pour se réjouir de l’arrivée du printemps et marquer la fin de l’hiver. Le festival des couleurs signifie la victoire du bien sur le mal. Les gens se peignent de différentes couleurs et célèbrent le festival avec enthousiasme.

