C’est aujourd’hui l’anniversaire de naissance de Guru Gobind Singh et les sikhs du monde entier célèbrent l’anniversaire de leur dixième gourou, selon le calendrier Nanakshahi. Guru Gobind Singh était le fils de Guru Teg Bahadur, qui était le neuvième gourou sikh. Guru Gobind Singh est devenu un gourou après la décapitation de son père par l’empereur moghol Aurangzeb.

Le dixième gourou fonda le Khalsa en 1699 et introduisit cinq articles de foi pour les membres de la communauté, à savoir les cheveux non coupés (Kesh), un peigne en bois (Kangha), un bracelet en fer ou en acier porté au poignet (Kara), une épée ou poignard (Kirpan) et culotte courte (Kacchera).

Sur Guru Gobind Singh Jayanti, jetons un coup d’œil à certains des souhaits et messages que vous pouvez envoyer à vos amis et à votre famille.

* Puissiez-vous être inspiré par la grandeur de Guru Gobind Ji, qui a diffusé le message de paix et d’harmonie!

* Puisse cette occasion sainte éclairer votre cœur et votre esprit avec la connaissance et la sainteté. Joyeux Guru Gobind Singh Jayanti à vous et à votre famille!

* Que les enseignements de Guruji apportent la sagesse et la compassion à tous les autres êtres. Faisons de notre terre un lieu de vie heureux et paisible.

* Waheguru Ji ka khalsa, Waheguru ji ki fateh. Joyeux Guru Gobind Singh Jayanti à vous et à votre famille.

* Puisse Guru Govind Singh Ji vous donner le courage et la force de toujours rester aux côtés de la vérité. Joyeux Guru Gobind Singh Jayanti!

Voici quelques citations pour Guru Gobind Singh Jayanti 2021:

* Ne verse pas imprudemment le sang d’un autre avec ton épée, de peur que l’épée du Haut ne tombe sur ton cou.

* Je dis la vérité; écoutez tout le monde. Seuls ceux qui ont aimé réaliseront le Seigneur.

* Ceux qui suivent le chemin de la vérité dans leurs pensées et leurs actions, Il leur fait miséricorde, Ils reçoivent sa compassion.

* La personne ignorante est totalement aveugle, elle n’apprécie pas la valeur du bijou.

* Celui qui n’a pas foi en lui-même ne peut jamais avoir foi en Dieu.