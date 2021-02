La semaine de la Saint-Valentin approche et quelle occasion peut être meilleure pour confesser ses sentiments pour quelqu’un de spécial que proposer le jour. C’est le deuxième jour de la semaine de la Saint-Valentin, tombant le 8 février de chaque année, après la fête des roses le 7 février.

Non seulement les célibataires peuvent poser la question en ce jour parfait, mais les couples déjà ensemble peuvent également faire savoir à leur moitié à quel point ils comptent pour vous en rallumant cette étincelle à l’aide de messages romantiques et en proposant à votre partenaire. Il n’y a pas de meilleur jour pour faire savoir à quelqu’un que vous l’adorez et lui offrir des cadeaux, des fleurs ou des mots d’amour.

Prenez du temps pour votre partenaire et planifiez un rendez-vous romantique en ce jour de proposition. Il existe des façons infinies d’exprimer votre amour et n’oubliez pas d’être innovant avec le geste doux pour faire leur journée.

Découvrez ces souhaits affectueux que vous pouvez envoyer à vos proches et leur faire sourire:

1. Avant de vous rencontrer, les nuits étaient froides et les journées ennuyeuses. Vous êtes la raison pour laquelle le soleil brille si fort tous les jours! En vous souhaitant une bonne journée de proposition!

2. Depuis le jour de notre première rencontre, mon amour pour vous n’a fait que se renforcer. Je promets de vous protéger et de vous chérir chaque jour si vous me le permettez. Bonne journée de proposition!

3. Excusez-moi, avez-vous un pansement car je me suis blessé aux genoux lorsque je suis tombé amoureux de vous. Seras-tu à moi pour toujours?

4. Je peux traverser mille rivières pour toi et déplacer une montagne pour te rencontrer, mon amour. Je promets d’être avec toi pour toujours et à jamais!

5. Aujourd’hui, je vous promets, peu importe ce qui se passe dans notre vie, nous y ferons face ensemble et nous nous protégerons les uns les autres. Sois mon épée et je serai ton bouclier. Bonne journée de proposition!

6. Les routes sont destinées à vous ramener à la maison. Mais tous les chemins me mènent à toi parce que tu es ma maison. Mon endroit sûr. Soyez à moi pour toujours, voulez-vous?

7. Le jour où je vous ai vu pour la première fois, quelque chose de mon cœur m’a dit que vous étiez celui que j’attendais. Bonne journée de proposition à la personne la plus gentille de tous les temps!

8. Avant de vous rencontrer, je pensais que j’étais entier, mais après vous avoir rencontré, j’ai réalisé que vous étiez une autre moitié de moi incomplet. Ferez-vous de moi la personne la plus heureuse de ce monde en restant avec moi pour toujours… Bonne journée de proposition.

9. Quoi de mieux que de demander à votre petite amie de devenir votre partenaire dans le crime pour toujours… Eh bien, serez-vous ma chérie?

10. Votre cœur est le seul Wifi auquel je souhaite me connecter pour toujours. Bonne journée à vous proposer mon amour!