L’Inde célèbrera cette année son 72e Jour de la République. Le 26 janvier marque le jour où la Constitution indienne a finalement été mise en œuvre en 1950 et a remplacé la loi sur le gouvernement indien (1935).

La journée est témoin d’un défilé extravagant organisé à Delhi chaque année, auquel assistent le président de l’Inde et d’autres dirigeants politiques et dignitaires ainsi que la population du pays. Dans le défilé, il y a une vitrine des trois forces armées, des forces paramilitaires et des forces civiles. Différents états représentent également leur pluralité avec des performances culturelles pour rendre la journée mémorable.

Afin de rappeler à vos proches l’importance de la fête de la République 2021, vous pouvez envoyer les messages suivants:

1. Engageons notre patrie à faire tout ce que nous pouvons pour la débarrasser de tous les maux. Bonne fête de la République!

2. Notre liberté nous a été enlevée, mais grâce aux vaillantes luttes de nos combattants de la liberté, nous l’avons récupérée. Chérissons toujours notre indépendance. Bonne fête de la République!

3. Nos vaillants combattants de la liberté nous ont obtenu cette indépendance; c’est maintenant à notre tour de sauvegarder la liberté du pays. Bonne fête de la République!

4. Liberté dans l’esprit, force dans les mots, pureté dans notre sang, fierté dans nos âmes, zèle dans nos cœurs, saluons notre patrie le jour de la République. Bonne fête de la République 2021.

5. En ce jour spécial, promettons à notre patrie que nous ferons tout pour enrichir et préserver notre patrimoine, notre éthos et notre trésor. Bonne fête de la République 2021.

6. Prenons l’engagement de ne pas laisser les efforts de nos courageux combattants de la liberté aller en vain. Nous nous efforcerions de faire de notre pays le meilleur du monde. Bonne fête de la République 2021

7. Que vous soyez jeune ou vieux, grand ou petit, peau claire ou peau foncée, nous devons tous nous unir pour montrer au monde entier que cette nation est la meilleure sous le soleil! Bonne fête de la République à vous et à vos proches!

8. Soyez fier de faire partie du pays qui a une histoire et un patrimoine si riches. Bonne fête de la République!

9. Quiconque est né dans ce grand pays n’a qu’une seule identité – nous sommes tous Indiens. Bonne fête de la République!

10. Nous n’aurions jamais su ce qu’est la liberté sans les sacrifices consentis par nos combattants de la liberté. Bonne fête de la République!

Pour rendre la journée encore plus spéciale, vous pouvez partager ces citations d’éminents dirigeants indiens avec vos amis et votre famille:

• Nous sommes des Indiens, d’abord et enfin.

– BR Ambedkar

• Vous devez être le changement que vous voulez voir dans le monde.

– Mahatma Gandhi.

• Que l’Inde nouvelle surgisse de la maison des paysans, saisissant la charrue, des huttes, du cordonnier et du balayeur.

– Swami Vivekananda

• Même si je mourais au service de la nation, j’en serais fier. Chaque goutte de mon sang … contribuera à la croissance de cette nation et la rendra forte et dynamique.

– Indira Gandhi

• À l’aube de l’histoire, l’Inde a commencé sa quête sans fin, et les siècles sans piste sont remplis de ses efforts et de la grandeur de son succès et de ses échecs. Par la bonne et la mauvaise fortune, elle [India] n’a jamais perdu de vue cette quête ni oublié les idéaux qui lui ont donné sa force.

– Jawaharlal Nehru