Souhaitez-vous sortir avec un rat ? Erreur d’orthographe sur Tinder Incites Meme Fest Online

Souhaitez-vous jamais glisser vers la droite pour une personne avec le mauvais nom d’utilisateur sur une plateforme de rencontres en ligne ? À l’ère du boom des médias sociaux, les sites de rencontres comme Tinder, Bumble, Hinge, etc. sont devenus des plateformes populaires pour rencontrer de nouvelles personnes. Un homme qui cherchait à trouver son rendez-vous parfait sur Tinder s’est inscrit à l’application de rencontres, mais ce faisant, il a fini par commettre une erreur qui a maintenant généré une énorme popularité en ligne. L’homme dont le nom est Ray a fait une erreur d’orthographe hilarante qui a laissé son nom d’utilisateur comme “Rat” sur l’application.

Il semble que l’utilisateur ait oublié de relire son nom avant d’appuyer sur l’option d’inscription et maintenant cela l’a rendu incapable de corriger l’erreur d’orthographe. Une capture d’écran de son nom d’utilisateur et de son profil est devenue virale sur Twitter, laissant les utilisateurs des médias sociaux éclater de rire. La capture d’écran du profil viral de l’homme ne le montre qu’enfilant une chemise imprimée sans révéler son visage. La biographie du profil hilarant se lit comme suit : “Rat, 35 ans. Je m’appelle Ray et je ne peux pas le changer.” Pour le rendre plus amusant, lorsque Tinder recommande son profil à un autre, il apparaît avec le texte « Partager le profil de Rat. Voyez ce qu’en pense un ami. Juste en dessous de la colonne de suggestion, apparaît une option permettant de signaler le profil de Ray avec la commande “Signaler un rat”. Jetez un oeil à la photo virale ici:

Dès que la capture d’écran du profil Tinder de Rat est apparue en ligne, les utilisateurs ont lancé un festival de mèmes hilarant sur le site de micro-blogging. De l’affiche “Nous avons un problème de rat” aux gifs de rats hilarants, les utilisateurs de Twitter ont fait allusion à la capture d’écran avec des anecdotes amusantes. Découvrez-en un aperçu ici :

Pendant ce temps, beaucoup ne pouvaient pas contrôler leur rire, un utilisateur a écrit : « Pourquoi est-ce que je trouve ça si drôle ? J’ai ri pendant 5 minutes.

Un autre a ajouté: “Tinder peut être cruel en termes de changements.”

Un autre a commenté: “Je sortirais avec lui en un clin d’œil pour cette seule erreur haha.”

Le tweet viral a amassé plus de 37 000 likes sur le site de micro-blogging.

