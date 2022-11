Souhaitez-vous payer avec votre paume?

Dans une vidéo fin septembre que j’ai trouvée particulièrement perspicace, on peut entendre une personne qui semble être un employé de WeChat demander aux gens de mettre leurs mains devant un appareil de reconnaissance et d’enregistrer leurs empreintes de paume. “Nouvelle fonctionnalité de WeChat Pay. Tout le monde est le bienvenu pour essayer notre service et nous soutenir », dit la voix. En retour, les utilisateurs qui scannent leurs paumes peuvent obtenir un soda pour le prix d’un centime.

L’utilisateur qui a ensuite téléchargé la vidéo demande quand cette fonctionnalité a été publiée, et la voix répond qu’elle a commencé il y a six mois mais qu’elle n’est arrivée que récemment à Guangzhou.

Les dispositifs de paiement dans ces vidéos sont des boîtes blanches de la taille d’un iPad avec un écran affichant des instructions et une caméra capturant les données de la paume. Il n’est pas clair s’ils sont destinés uniquement à tester la fonctionnalité de la technologie de reconnaissance d’empreintes palmaires ou à collecter plus de données pour aider à l’affiner (ou les deux). Aucune des vidéos pertinentes n’indique que les clients sont informés de la manière dont leurs données seront utilisées. J’ai demandé un commentaire à Tencent mais je n’ai pas eu de réponse.

Quelle que soit leur utilisation exacte, les appareils sont probablement encore en phase d’essai, car ils sont souvent affichés à côté d’une note indiquant “Emplacement d’essai pour le paiement de l’empreinte palmaire WeChat” ou “Tests internes”. S’il vous plaît, ne le dites pas aux personnes extérieures. Sur une photo publiée en ligne, un avertissement écrit indique que la photographie de l’appareil est interdite.

(Lol, cela n’a clairement pas empêché les gens de prendre des photos. Et des vidéos. Et de les télécharger sur Internet.)

Cette expérience de reportage réaffirme une idée que j’avais depuis longtemps : Il est difficile de savoir ce qui se passe en Chine de l’extérieur, à la fois à cause de la puissante machine de censure et à cause des politiques frontalières qui rendent les visites en Chine difficiles. Pourtant, les plateformes vidéo chinoises comme Douyin et Kuaishou, qui remplacent les sites traditionnels comme Weibo pour devenir la lieu où les gens s’expriment et documentent leur vie – peut fournir plus d’informations que jamais. Étant donné que le contenu des vidéos est moins convivial pour la recherche que les textes, ils sont plus difficiles à trier, mais ils contiennent également souvent plus d’informations en quelques secondes seulement.

Évidemment, il y a bien plus dans l’histoire de la reconnaissance des empreintes palmaires que cet aperçu. Pourquoi la technologie a-t-elle un moment maintenant, alors que la reconnaissance faciale a prospéré pendant des années ? Comment la pandémie, qui a généralisé les masques faciaux, a-t-elle changé le cours de son développement ? Comment la prise de conscience croissante de la confidentialité des données pourrait-elle aider ou nuire à la perspective de la reconnaissance des empreintes palmaires ? Il y a beaucoup d’autres discussions intéressantes à avoir sur les aspects technologiques et éthiques de la technologie, et je les aborderai dans l’histoire complète que nous publierons bientôt. Je ne manquerai pas de mettre le lien dans la prochaine newsletter.

