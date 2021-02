Les ours en peluche sont les peluches les plus réconfortantes et les plus chaudes qui soient. Après le jour de la rose, le jour de la proposition et le jour du chocolat, il est temps de célébrer l’occasion qui tourne autour de la chaleur des câlins et de l’amour. Offrir des peluches mignonnes à votre bien-aimé est un excellent moyen d’exprimer votre amour pour elle / lui. Il dit que vous vous souciez de votre partenaire et que vous gardez une note de petites choses. Donc, si vous prévoyez de donner des nounours à votre chéri, n’oubliez pas d’ajouter des messages remplis d’amour qui rendront leur journée mémorable et spéciale.

Vous pouvez transmettre ces souhaits et messages à votre proche sur WhatsApp, Facebook et Instagram:

1. Le doux nounours câlin est là pour vous montrer, je serai toujours là pour vous. Vous devriez le savoir. Bonne journée Teddy!

2. Je vous offre ce nounours pour que chaque fois que vous le regardiez, je vous manque. Bonne journée Teddy!

3. Les nounours sont juste une autre raison, juste une autre façon de dire que je me soucie et que je serai là pour toujours. Bonne journée de l’ours en peluche!

4. J’espère que l’ours en peluche que j’envoie vous fait sourire, dans vos moments de détresse! Bonne journée en peluche mon amour!

5. En ce jour de l’ours en peluche, acceptez ce message comme ma promesse d’être votre ours en peluche à vie avec une quantité illimitée de câlins et de bisous. Bonne journée de nounours, bébé!

6. Un joli ours en peluche pour la personne la plus aimable de ma vie! Juste un message pour vous dire que vous êtes gentil. Bonne journée de l’ours en peluche!

7. Qui a dit que les nounours ne sont pas réels … regardez-vous !! … Vous êtes le nounours le plus adorable! Bonne journée Teddy!

8. En cette semaine spéciale de la Saint-Valentin et en cet adorable jour de la peluche, je tiens à vous avouer mon amour pour vous ma chérie. Il n’y en a jamais eu, il n’y en a jamais et il n’y en aura jamais d’autre dans ma vie à part toi! Bonne journée de nounours

9. Il n’y a qu’une seule personne au monde qui puisse concurrencer les ours en peluche en termes de gentillesse et c’est toi mon amour. Bonne journée Teddy!

10. Chaque jour est un jour de peluche pour moi, quand je suis avec toi, mais pourtant c’est digne de fêter, et la seule raison c’est toi, mon amour! Bonne fête des peluches 2021!