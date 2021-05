Souhaite de voir Hrithik Roshan et Ranbir Kapoor ensemble dans un seul film: Rakesh Roshan

Rakesh Roshan a perdu un cher ami Rishi Kapoor il y a un an et ce vide ne peut jamais être comblé. Tout en partageant ses bons souvenirs avec Kapoor, Rakesh a également révélé qu’il souhaitait que leurs fils Hrithik Roshan et Ranbir Kapoor travaillent ensemble dans un film. Le réalisateur acteur vétéran a en outre partagé qu’il avait rencontré avec sa femme Pinkie Roshan Neetu Kapoor, Ranbir et Riddhima Kapoor Sahni après le décès de Rishi.

Rakesh a dit à ETimes: « Oui, ma femme Pinkie et moi sommes allés. Nous avons rencontré Neetu, Ranbir Kapoor et Riddhima. Et nous n’avons pas rendu l’ambiance sombre. Nous étions là pendant deux à trois heures et nous nous sommes souvenus de Rishi; j’ai gardé raconter à Ranbir mes histoires avec Rishi quand nous étions jeunes. Je ne peux jamais oublier les vacances en famille que nous avons prises – Hrithik et Ranbir étaient avec nous; ils étaient enfants à l’époque. Je souhaite voir Hrithik et Ranbir ensemble dans un seul film. «

Lorsqu’on lui a demandé s’il dirigeait un film mettant en vedette Hrithik et Ranbir, le directeur de Krrish a répondu: «Eh bien, je n’ai rien de concret pour les lancer immédiatement. Pour l’instant, même les plans de Krrish 4 sont en suspens. Laissez COVID-19 passer et alors nous verrons. «

Pendant ce temps, Rakesh Roshan a dirigé son fils Hrithik dans plusieurs films, dont Kaho Naa … Pyaar Hai, Koi … Mil Gaya, Krrish et Krrish 3.

Le duo père et fils se réunira bientôt pour Krrish 4 et l’annonce a été faite il y a quelques années.

Sur le plan du travail, Hrithik a Siddharth Anand Combattant dans le pipeline et aussi Vikram Vedha remake aux côtés de Saif Ali Khan.