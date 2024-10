DETROIT– Cela a commencé comme une blague.

Le superfan des Tigers Josh Tebeau, qui a participé à une cinquantaine de matchs cette année, se rend toujours à Comerica Park armé de deux choses : beaucoup de couches et une brassée de panneaux destinés à aider à gonfler la foule. Tebeau, un fan de toujours de 41 ans qui a commencé à assister à plus de matchs au cours des dernières saisons, aime garder les choses positives – même si le match des Tigres début juillet n’a pas toujours inspiré une tonne de messages fantaisistes.

Détroit a chuté à neuf matchs sous la barre des 0,500 le 4 juillet. Le 8 juillet, après une victoire contre les Guardians de Cleveland, une modeste séquence de quatre victoires consécutives a été établie, le receveur Jake Rogers a déclaré dans une interview sur le terrain : « Ne Je ne laisse pas les Tigres s’échauffer. Quelques semaines plus tard, après la vente de Detroit à la date limite des échanges, Tebeau a demandé à des amis des idées d’enseignes.

« Faites-en un pour les séries éliminatoires », a plaisanté l’un d’eux. Tebeau, toujours optimiste, avait brandi une pancarte : « Et si nous gagnions ? en juin. A l’époque, un revirement semblait encore possible. Le 10 août, cependant, les chances des Tigres d’une place en séries éliminatoires étaient de 0,2 pour cent.

Le 27 août, Tebeau et quelques milliers d’autres ont attendu près de trois heures de pluie. Ennuyé, Tebeau – qui avait fait un panneau « Storming Past .500 » – a pensé à l’interview de Rogers. Les Tigres jouaient mieux. Alors il a griffonné « Ne laissez pas les Tigres s’échauffer » sur une feuille de carton. Quelques heures plus tard, Détroit a gagné 6-2 contre les Angels et a grimpé au-dessus de .500 pour la première fois depuis le 4 juin. Tebeau et ses signes ont été montrés à l’émission télévisée, Tebeau remuant le doigt comme pour avertir le reste de la ligue. .

Une semaine plus tard, les Tigres étaient toujours gagnant. Le panneau original de Tebeau, « Ne laissez pas les tigres devenir chauds » n’était pas à la hauteur de son travail habituel. Il s’est donc rendu au CVS de St. Claire, où sont imprimés presque tous les panneaux de Tebeau, et a dépensé 6 $ pour en acheter un meilleur. Il l’a apporté à chaque match auquel il a assisté. Pendant ce temps, les Tigres, qui étaient à 10 matchs des séries éliminatoires à la mi-août, tentaient de réaliser l’impossible.

Détroit a obtenu une fiche de 31-11 après le 10 août. Après l’une des victoires de l’équipe fin septembre, Tebeau a vu l’ancien lanceur des Tigers Dan Petry, qui faisait partie du dernier titre de l’équipe dans la Série mondiale en 1984, et Petry a ri du panneau. « Trop tard », a-t-il dit à Tebeau, qui a saisi un marqueur et a écrit cette phrase.

Le signe de Tebeau, qui a généré suffisamment de buzz pour être utilisé dans plusieurs publications sur les réseaux sociaux de l’équipe des Tigres, a continué d’évoluer. L’équipe a continué à gagner. « Ne laissez pas les Tigres obtenir restez au chaud », a résisté Tebeau lorsque la sécurité – à la demande de plusieurs joueurs des Tigres – est venue mettre Tebeau sur la photo d’équipe lorsque Detroit a décroché une place en séries éliminatoires.

« C’était la chose la plus cool qui me soit jamais arrivée dans ma vie », a déclaré Tebeau, qui a également emmené Tarik Skubal lui lancer une graine de citrouille en mai comme prémonition que les Tigres joueraient au baseball en octobre. Il a laissé sa pancarte sur le terrain lors de la célébration de l’équipe, mais il possède toujours la tête de série.

Il devait de toute façon se rendre sur CVS pour en créer un nouveau : « Ne laissez pas les Tigres s’échauffer en séries éliminatoires. »

Lorsque Détroit a renversé les Astros de Houston dans la série Wild Card, le manager AJ Hinch a lancé la célébration du club-house avec la phrase : « Je ne sais pas qui, mais quelqu’un a laissé les Tigers s’échauffer », une phrase qui a envoyé le groupe dans une bouteille. – une frénésie éclatante.

Cette phrase, bien sûr, figurait sur l’une des pancartes de Tebeau. L’enseignant du Romeo Middle School a dépensé 600 $ pour assister au premier match à Cleveland et sera présent mercredi au troisième match à Detroit, le premier match éliminatoire à domicile de la ville en 10 ans. Tebeau arrivera des heures plus tôt, comme il le fait toujours, passant devant l’enclos des releveurs de l’équipe pour allumer les lanceurs et sélectionnant méticuleusement plusieurs maillots des Tigres à arnaquer et à faire bouger la foule à différents moments. Il a appris qu’il y avait un seuil à ce geste, car il a estimé un jour qu’il portait 15 t-shirts différents et qu’il ne pouvait pas bouger ses bras pour se déshabiller.

« Je ressemblais à l’homme Michelin », a déclaré Tebeau, qui portait un maillot Torkelson, un maillot Kerry Carpenter et un maillot AJ Hinch Stanford pour le premier match et portait des dizaines de pancartes. « Il ne s’agit pas tant de chemises ou de pancartes, il s’agit de diffuser de bonnes vibrations. »



Tebeau avec la fameuse graine de citrouille (Autorisation de Josh Tebeau)

Le signe viral de Tebeau et le fait de faire partie du corps à corps de l’équipe ont fait de lui une pseudo-célébrité parmi ses étudiants. Les enfants lui demanderont des graines de citrouille ou de chanter le chant « Tork », et ceux qui se méfient de son passe-temps sont venus.

Les Tigers entrent dans le match de mercredi à égalité 1-1 dans le meilleur des cinq sets contre Cleveland. Ce sont encore des outsiders. Tebeau, à qui l’équipe a demandé de crier « Play Ball ! » avant le premier lancer, enflammera la foule puis prendra sa place habituelle près de l’abri des Tigres pour afficher ses chemises et ses pancartes. Il criera des choses fortes et positives et espère que les Tigres auront encore un peu plus à faire dans cette séquence chaude. Et jeudi, Tebeau le fera depuis le Romeo Middle School, où les conférences parents-enseignants l’empêcheront d’assister à un potentiel décisif.

« Il ne s’agit pas de moi », a déclaré Tebeau. « Je serai là en esprit. Les gens demandent : « Pourquoi suis-je comme ça ? » Être énergique diffuse plus d’énergie. J’espère que quelqu’un se sent inspiré par le fait que si vous êtes bon envers les autres, de bonnes choses peuvent arriver. Ils ont demandé ce que cela signifierait si nous gagnions les World Series ? Cela montrerait à encore plus de gens ce qu’AJ Hinch a fait, c’est-à-dire adhérer à quelque chose qui est plus grand qu’eux. Cette course a été altruiste.

(Photo du haut : Mark Cunningham / Photos MLB via Getty Images)