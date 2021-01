La star de Bollywood, Ayushmann Khurrana, a publié samedi un souhait d’anniversaire pour son fils Virajveer, lui disant de nourrir l’artiste à l’intérieur et disant qu’il voit son reflet dans l’enfant. L’acteur a partagé une photo de son fils sur Instagram, qui capture le garçon jouant de la guitare.

« Joyeux anniversaire mon fils! Je vois mon reflet en toi. Tu es ta propre personne. La plupart du temps perdu dans tes pensées. Tu aimes ta musique. Je me souviens que tu as regardé et admiré la lune tout seul à la Saint-Sylvestre pendant que les autres enfants couraient autour du feu de joie. Nourrissez l’artiste à l’intérieur, les artistes coz sont humains », a écrit Ayushmann.

Marié à l’auteur-cinéaste Tahira Kashyap, Ayushmann a deux enfants – son fils Virajveer et sa fille Virushka. Il a posté une photo avec toute sa famille le Nouvel An.

L’acteur a récemment terminé le tournage de son prochain film Chandigarh Kare Aashiqui, tourné dans sa ville natale de Chandigarh. L’histoire d’amour réalisée par Abhishek Kapoor co-stars Vaani Kapoor, et a été tournée à Chandigarh en seulement 48 jours au milieu de la pandémie.

Pendant ce temps, Ayushmann a récemment annoncé son prochain film, une comédie dramatique sur le campus intitulée Docteur G. Le film sera réalisé par Anubhuti Kashyap.