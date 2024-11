Souffrez-vous de TDAH chez l’adulte ? Pourquoi cette maladie est sous le feu des projecteurs et comment les médecins la traitent

Le TDAH chez l’adulte – trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité – est sous le feu des projecteurs sur les réseaux sociaux alors que de plus en plus d’adultes et de célébrités admettent en être atteints.

L’intérêt est grand : il existe plus de 190 000 publications sur Instagram avec le hashtag #adultadhd. Une vidéo YouTube intitulée « TDAH et comment tout le monde peut améliorer sa concentration », du célèbre neuroscientifique américain Andrew Huberman, a été visionnée plus de 6,4 millions de fois au cours des trois années qui ont suivi sa publication.

Les directives médicales n’ont officiellement reconnu ce trouble chez les adultes qu’au début des années 2000.

TDAH et comment chacun peut améliorer sa concentration

On pourrait penser que cela se développe chez les adultes plus tard dans la vie. Mais ce n’est pas le cas, déclare le Dr Sally Cubbin, neuropsychiatre et membre fondateur de l’UKAAN, le réseau britannique pour adultes TDAH. Il gère l’une des cliniques de TDAH les plus reconnues du Royaume-Uni, qui se concentre spécifiquement sur les adultes atteints de ce trouble.

La plupart des enfants atteints de TDAH deviennent des adultes atteints de TDAH, dit-elle.