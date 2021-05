Souffrez-vous d’anxiété liée au changement climatique? Ce jeu d’ordinateur futuriste vous aide à faire des choix durables

Nous sommes en 2050, la planète se réchauffe, les repas proviennent d’emballages nutritionnels et des dizaines de nouveaux virus zoonotiques se propagent. En tant que rédacteur en chef d’un journal influent, comment tenteriez-vous de façonner l’opinion publique? C’est l’un des scénarios rencontrés par les joueurs d’un jeu en ligne lancé lundi, qui utilise l’humour et la prise de décision interactive pour inciter les gens à réfléchir à l’avenir du changement climatique et à ce qu’ils peuvent faire pour y remédier.

Survive the Century est le travail de scientifiques, d’économistes et d’écrivains du monde entier réunis par le groupe de recherche américain, le National Socio-Environmental Synthesis Center (SESYNC), et permet aux joueurs de naviguer dans l’avenir de 2021 à 2100.

«C’est un jeu pour tout le monde, mais en particulier pour la génération Z nihiliste climatique qui connaît le changement climatique et se sentant désespérée et frustrée par l’inaction qu’elle voit», a déclaré Samantha Beckbessinger, auteur et créateur de jeux.

«Nous voulions les engager avec l’espoir que l’avenir est long et qu’il y a beaucoup de choix devant nous», a-t-elle déclaré à la Fondation Thomson Reuters lors d’un appel vidéo.

L’anxiété climatique – y compris les attaques de panique, l’insomnie et la pensée obsessionnelle – liée à l’inquiétude quant à la menace d’une catastrophe environnementale, est devenue plus courante chez les jeunes, selon le journal médical The Lancet.

Cela est en partie lié au fait que les jeunes sont à l’avant-garde des manifestations contre le climat, avec environ 1,6 million d’étudiants manifestants appelant leurs gouvernements à lutter d’urgence contre le changement climatique en mars 2019.

Alors que la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP26) qui doit avoir lieu en novembre pourrait accélérer les mesures prises par les plus grands pollueurs du monde pour réduire les risques climatiques, les créateurs de Survive the Century voulaient également amener les gens ordinaires dans le débat.

«Nous sommes habitués au récit: ne mangez pas de boeuf, ne volez pas autant et ce sont les choix que vous pouvez faire sur le changement climatique, mais ce jeu vous met dans une position différente», a déclaré Christopher Trisos, chef de projet et un scientifique de l’environnement.

Le jeu emmène les joueurs à travers différents scénarios de prise de décision, basés sur la science, du déploiement des vaccins au financement d’innovations technologiques qui peuvent aider à rétablir l’ordre ou à déclencher l’anarchie.

« Le jeu peut être un moyen incroyablement puissant d’engager les gens et ce n’est pas didactique, il ne vise pas à vous dire des faits et des choses à faire, il vous permet de jouer et d’explorer », a déclaré Beckbessinger.

A la fin du jeu, les joueurs sont dirigés vers une organisation climatique proche d’eux.

Trisos a déjà été approché par des lycées et des universités intéressés à utiliser le jeu dans le cadre de leur programme.

«Le changement climatique est fait et vécu par les gens», a déclaré Simon Nicholson, chef de projet et professeur associé à l’Université américaine basée à Washington.

«La façon dont l’avenir se déroulera sera façonnée par les choix que prendront les gens aujourd’hui, demain et après-demain.»

