Souffrant de perte d’odeurs Post Covid-19? Abandonnez les stéroïdes et essayez la «  formation aux odeurs  »

Si vous vous inquiétez de la perte d’odeur due à Covid-19, abandonnez les stéroïdes et essayez de renifler au moins quatre odeurs différentes deux fois par jour, suggérez un groupe international d’experts en odeurs.

L’équipe, y compris le professeur Carl Philpott de l’Université d’East Anglia au Royaume-Uni, a noté que les stéroïdes ne devraient pas être utilisés pour traiter la perte d’odeur causée par Covid-19. Au lieu de cela, «formation aux odeurs» – un processus qui consiste à renifler au moins quatre odeurs différentes deux fois par jour pendant plusieurs mois, recommandent-ils dans l’article détaillé dans le Forum international sur l’allergie et la rhinologie.

La perte d’odeur est un symptôme important de Covid-19, et la pandémie laisse de nombreuses personnes avec une perte d’odeur à long terme.

Les corticostéroïdes – une classe de médicaments qui réduit l’inflammation dans le corps – sont souvent prescrits pour aider à traiter des conditions telles que l’asthme, et ils ont été considérés comme une option thérapeutique pour la perte d’odeur causée par Covid-19.

«Mais ils ont des effets secondaires potentiels bien connus, notamment la rétention d’eau, l’hypertension artérielle et des problèmes de sautes d’humeur et de comportement», Carl Philpott, professeur et expert en perte d’odeur à la Norwich Medical School de l’UEA.

«L’énorme augmentation de la perte d’odeur causée par Covid-19 a créé une demande mondiale sans précédent de traitement. Environ une personne sur cinq qui subit une perte d’odorat à la suite de Covid-19 rapporte que son odorat n’est pas revenu à la normale huit semaines après être tombé malade », a ajouté Philpott.

Mais les recherches montrent que 90% des personnes auront complètement retrouvé leur odorat après six mois.

L’équipe a effectué une revue systématique fondée sur des preuves pour voir si les corticostéroïdes pouvaient aider les gens à retrouver leur odorat.

Ils ont trouvé très peu de preuves que les corticostéroïdes contribueraient à la perte d’odeur. Et parce qu’ils ont des effets secondaires indésirables potentiels bien connus, ils déconseillent son utilisation comme traitement de la perte d’odeur post-virale.

Mais la formation aux odeurs, d’un autre côté, pourrait être utile. « Il vise à aider à la récupération basée sur la neuroplasticité – la capacité du cerveau à se réorganiser pour compenser un changement ou une blessure », a déclaré Philpott.

