Soudan: l’Ethiopie tue 7 soldats soudanais captifs, civils

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Un communiqué de l’armée soudanaise dimanche soir a décrit les meurtres comme un “acte de lâcheté” et a ajouté que Khartoum riposterait en conséquence. La déclaration n’a fourni aucun détail sur l’identité des huit personnes ni sur la manière dont elles se sont retrouvées aux mains des Éthiopiens. Il n’y a pas eu de déclaration officielle de l’Éthiopie.

LE CAIRE – L’armée soudanaise a déclaré que l’Éthiopie avait tué sept soldats soudanais et un civil retenus captifs par Addis-Abeba, dernier signe de la détérioration des liens entre les deux pays d’Afrique de l’Est.

Des affrontements sporadiques y ont éclaté au cours des deux dernières années, après que le Soudan a déclaré avoir récupéré la majeure partie de son territoire et appelé l’Éthiopie à retirer ses troupes d’au moins deux points qui, selon lui, se trouvent à l’intérieur du Soudan.

En novembre, le Soudan a déclaré que six de ses soldats avaient été tués lors d’une attaque menée par l’armée et les milices éthiopiennes dans la région. Les deux nations ont tenu des séries de pourparlers, le plus récemment à Khartoum en décembre 2020, pour régler le différend sur al-Fashaqa, mais n’ont pas progressé.