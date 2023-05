Soudan: les parties belligérantes s’engagent à protéger les civils et à autoriser l’aide mais ne parviennent pas à s’entendre sur un cessez-le-feu

Les parties belligérantes soudanaises ont signé un engagement à protéger les civils mais n’ont pas encore convenu d’un cessez-le-feu lors de pourparlers qualifiés de difficiles par les diplomates américains.

Des représentants de l’armée et des forces paramilitaires, dont près d’un mois de combats ont tué plus de 750 personnes et déplacé des milliers de personnes, ont signé l’accord alors qu’ils poursuivaient les négociations dans la ville saoudienne de Djeddah.

« Nous affirmons notre engagement à assurer la protection des civils à tout moment, notamment en permettant un passage sûr aux civils pour qu’ils quittent volontairement les zones d’hostilités actives dans la direction de leur choix », indique la déclaration.

L’accord engage les deux parties en termes généraux à laisser entrer l’aide humanitaire dont ils ont cruellement besoin après les pillages et les attaques ciblant l’aide dans ce pays appauvri, le troisième plus grand d’Afrique.

La déclaration appelle au rétablissement de l’électricité, de l’eau et d’autres services de base, au retrait des forces de sécurité des hôpitaux et à « l’inhumation respectueuse » des morts.

Un responsable américain impliqué dans les pourparlers, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré qu’une proposition sur la table établirait une nouvelle trêve de 10 jours, qui conduirait, à son tour, à des négociations sur une fin à plus long terme des combats.

De la fumée s’élève au-dessus des bâtiments après un bombardement aérien lors d’affrontements entre les forces paramilitaires de soutien rapide et l’armée à Khartoum. Photographie : Mohamed Nureldin Abdallah/Reuters

« Ce n’est pas un cessez-le-feu. Il s’agit d’une affirmation de leurs obligations en vertu du droit international humanitaire, en particulier en ce qui concerne le traitement des civils et la nécessité de créer un espace pour que les humanitaires puissent opérer », a déclaré le responsable.

« Nous espérons, avec prudence, que leur volonté de signer ce document créera un élan qui les forcera à créer l’espace » pour apporter des secours, a-t-elle déclaré.

Mais, a-t-elle déclaré, les deux parties restaient « assez éloignées » dans les discussions.

Au moins 18 travailleurs humanitaires ont été tués depuis le début de la guerre le 15 avril.

De nombreuses agences des Nations Unies et ONG ont annoncé des suspensions temporaires de leur travail à Khartoum et au Darfour en raison des combats. Plus tard, ils ont repris leur travail dans certaines régions, mais disent toujours être confrontés à la violence.

Le Programme alimentaire mondial de l’ONU a déclaré que des millions de dollars de nourriture avaient été pillés à Khartoum.

Les émissaires des généraux belligérants – le chef de l’armée Abdel Fattah al-Burhan et le commandant paramilitaire Mohamed Hamdan Daglo – se réunissent depuis samedi à Djeddah pour des « pourparlers de pré-négociation » avec la participation des États-Unis et de l’ONU.

Les deux parties ont également convenu pour la première fois d’un moyen de surveiller tout cessez-le-feu, ont indiqué des responsables.

Un deuxième responsable américain a déclaré que les négociations étaient « très difficiles » et a reconnu que les deux parties pourraient avoir des arrière-pensées à travers la surveillance du cessez-le-feu.

« Franchement, il y a un certain espoir des deux côtés que l’autre côté soit considéré comme l’auteur des violations », a-t-il déclaré.

Mais, il a ajouté que le temps passé à négocier la première étape rendrait au moins le cessez-le-feu plus « efficace » s’il était atteint.

Des diplomates et des experts se sont demandé si les deux parties voulaient la paix ou si elles étaient plus intéressées à vaincre l’autre.

Le conflit a éclaté lorsque les forces paramilitaires, créées et préparées par l’ancien dictateur Omar al-Bashir, ont refusé d’être intégrées dans l’armée conformément à la voie d’une transition vers un régime civil.

Les États-Unis ont négocié une trêve temporaire et menacé de sanctions les parties belligérantes la semaine dernière après son expiration.

Certains législateurs américains ont exprimé leur inquiétude quant au fait que l’accent mis sur les deux généraux écarte essentiellement les forces pro-démocratie.

« Nous ne pouvons pas permettre que les dirigeants civils des groupes qui ont mené le courageux soulèvement qui a renversé Omar el-Béchir soient mis de côté », a déclaré le sénateur Chris Coons, un démocrate proche du président Joe Biden, lors d’une audition mercredi.

Jeudi également, l’organe suprême des droits de l’homme de l’ONU a décidé de justesse de renforcer la surveillance des abus au Soudan, élargissant le travail d’un rapporteur spécial existant.

Mais le vote était serré. Le mouvement a été mené par les pays occidentaux, avec 18 membres du Conseil des droits de l’homme pour, 15 contre et 14 abstentions.